Почти 10 тысяч контрафактных товаров выявили в Кузбассе с начала года

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С начала текущего года в ходе совместной работы кузбасских таможенников и полицейских было выявлено 9 892 единицы контрафактной продукции, которая впоследствии была изъята из реализации.
Недавно должностные лица Кемеровской таможни совместно с сотрудниками полиции в двух городах Кузбасса выявили и изъяли контрафактную продукцию, предназначенную для реализации в местных торговых точках.
Об итогах этой работы «МедиаКузбассу» сообщила главный государственный таможенный инспектор Кемеровской таможни Ольга Сорокина.
В Ленинске-Кузнецком представители таможни и полицейские обнаружили 1 264 единиц товара с признаками контрафактности: DVD-диски, которые продавались в одном из киосков.
В отношении индивидуального предпринимателя, осуществлявшего реализацию данной продукции, было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.12 КоАП «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав», уточнили в ведомстве.
В областном центре в результате совместной работы таможенников и сотрудников городского управления МВД было выявлено 1 447 единиц контрафактной продукции – атласных лент и джинсов. Индивидуальный предприниматель стал фигурантом дела об административном правонарушении, но уже по ст. 14.10 КоАП «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».
С начала текущего года в ходе совместной работы кузбасских таможенников и полицейских было выявлено 9 892 единицы контрафактной продукции, которая впоследствии была изъята из реализации.