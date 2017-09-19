Новокузнечанка передала в музей «Кузнецкая крепость» уникальный диван

На диване есть изображение первого здания ДК имени Ф. Э. Дзержинского.

В новокузнецком музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» появился уникальный экспонат — диван с изображением двух рисунков, один из которых является авторским жителя Сталинска. Второе изображение — это первозданный вид здания ДК имени Ф. Э. Дзержинского. Обе картины нарисованы в 1950 году.

«В российских сёлах и городах у местного населения ещё много таких уникальных предметов. Чащ всего люди даже не догадываются, что на их балконе стоит ценный предмет. Если у горожан или жителей города есть что-то интересное, они могут принести этот предмет в музей в том виде, в котором нашли. Наши реставраторы восстановят первозданный облик предмета», — рассказали Сибдепо в музее-заповеднике.

Как рассказали Сибдепо в музее-заповеднике, в архивах Новокузнецка хранится множество изображений здания ДК Дзержинского, построенного в 1951 году, но облик первого здания не сохранился.

Уникальный музей в экспозицию передала новокузнечанка Анна Шелуханова, который хранился на даче у её матери. Сотрудники музея приехали в садовое общество «Угольщик», чтобы ознакомиться с предметом и подтвердили, что на нём действительно имеется изображение ДК Дзержинского. В ближайшее время предметом мебели смогут полюбоваться все желающие.