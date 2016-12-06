Читатели Артемия Лебедева нашли в «Калине-Малине» тройной ад

Последние новости:
В Кузбассе заработал уникальный генератор новогодних открыток
Путин пообещал Кузбассу и угольщикам хорошее обеспеченное будущее
Новокузнечанин заплатит штраф за прослушивание запрещенной песни
Партию печально известного «Боярышника» изъяли в Кузбассе
Следствие ищет свидетелей ДТП с BMW X6 на остановке в Кемерове
В разделе «Идиотека» сайта Студии Артемия Лебедева появилась фотография, сделанная посетителем одного из магазинов сети «Калина-Малина». На снимке видно, что слова «Да! Да! Да!», нанесенные на прозрачную витрину магазина, изнутри читаются как «!Ад !Ад !Ад».
Наблюдение кемеровчанина активно обсуждается пользователями соцсетей, многие из которых, видимо, и не подозревали о новом прочтении этих слов.
Некоторые даже увидели в фотографии свидетельство экзистенциальной тоски и указание срочно покинуть город Кемерово.
Кемеровские вывески уже не раз попадали в «Идиотеку» Лебедева. В октябре детская поликлиника прославилась табличкой «Давайте отмечать день дружбы без глистов», а в прошлом году горнолыжный комплекс «Люскус» сообщил посетителям, что полиция, ФСБ и психдеспансер рады им.
«Калина-Малина» — сеть магазинов в Кемеровской области, реализующая продукты фермерского производства без химических добавок и с использованием экологически чистых технологий. Сеть позиционирует себя как сообщество фермеров Сибири.
Не нашла где вам можно написать письмо. Последний абзац — в корне не верный. Отделы «Калина-Малина» соседствуют с КХ «Волкова», но ни в коем случае не реализуют продукцию предприятия.Это разные проекты с разной концепцией и подходом, их реализуют разные компании, это разные юридические лица. Друзья, делайте фактчекинг или звоните тем, про кого пишите, чтобы не совершать таких ошибок.
Написать нам письмо можно кучей способов, и вы нашли один из них. Абзац поправили, хорошего вам дня без ада.