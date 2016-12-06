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Читатели Артемия Лебедева нашли в «Калине-Малине» тройной ад

Опубликовано , 671 просмотр
Автор текста Илона Троицкая

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Фото © img.artlebedev.ru

В разделе «Идиотека» сайта Студии Артемия Лебедева появилась фотография, сделанная посетителем одного из магазинов сети «Калина-Малина». На снимке видно, что слова «Да! Да! Да!», нанесенные на прозрачную витрину магазина, изнутри читаются как «!Ад !Ад !Ад».

Наблюдение кемеровчанина активно обсуждается пользователями соцсетей, многие из которых, видимо, и не подозревали о новом прочтении этих слов.

Некоторые даже увидели в фотографии свидетельство экзистенциальной тоски и указание срочно покинуть город Кемерово.

Кемеровские вывески уже не раз попадали в «Идиотеку» Лебедева. В октябре детская поликлиника прославилась табличкой «Давайте отмечать день дружбы без глистов», а в прошлом году горнолыжный комплекс «Люскус» сообщил посетителям, что полиция, ФСБ и психдеспансер рады им.

«Калина-Малина» — сеть магазинов в Кемеровской области, реализующая продукты фермерского производства без химических добавок и с использованием экологически чистых технологий. Сеть позиционирует себя как сообщество фермеров Сибири.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/86903.html

http://img.artlebedev.ru/kovodstvo/idioteka/i/1A672CC5-9F40-4ADE-8ED0-9647BE20A67E.jpg

В разделе «Идиотека» сайта Студии Артемия Лебедева появилась фотография, сделанная посетителем одного из магазинов сети «Калина-Малина». На снимке видно, что слова «Да! Да! Да!», нанесенные на прозрачную витрину магазина, изнутри читаются как «!Ад !Ад !Ад».

2 комментария

  1. Не нашла где вам можно написать письмо. Последний абзац — в корне не верный. Отделы «Калина-Малина» соседствуют с КХ «Волкова», но ни в коем случае не реализуют продукцию предприятия.Это разные проекты с разной концепцией и подходом, их реализуют разные компании, это разные юридические лица. Друзья, делайте фактчекинг или звоните тем, про кого пишите, чтобы не совершать таких ошибок.

 

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