Читатели Артемия Лебедева нашли в «Калине-Малине» тройной ад

В разделе «Идиотека» сайта Студии Артемия Лебедева появилась фотография, сделанная посетителем одного из магазинов сети «Калина-Малина». На снимке видно, что слова «Да! Да! Да!», нанесенные на прозрачную витрину магазина, изнутри читаются как «!Ад !Ад !Ад».

Наблюдение кемеровчанина активно обсуждается пользователями соцсетей, многие из которых, видимо, и не подозревали о новом прочтении этих слов.

Некоторые даже увидели в фотографии свидетельство экзистенциальной тоски и указание срочно покинуть город Кемерово.

Кемеровские вывески уже не раз попадали в «Идиотеку» Лебедева. В октябре детская поликлиника прославилась табличкой «Давайте отмечать день дружбы без глистов», а в прошлом году горнолыжный комплекс «Люскус» сообщил посетителям, что полиция, ФСБ и психдеспансер рады им.

«Калина-Малина» — сеть магазинов в Кемеровской области, реализующая продукты фермерского производства без химических добавок и с использованием экологически чистых технологий. Сеть позиционирует себя как сообщество фермеров Сибири.