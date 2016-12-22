Рождественский благотворительный аукцион собрал более полумиллиона

Более 500 тыс. рублей выручено на Рождественском благотворительном аукционе в Кемерове, где было выставлено около двух тысяч изделий, изготовленных учащимися областных техникумов и колледжей.

Аукцион проводится ежегодно с 2005 года по инициативе губернатора Амана Тулеева в рамках акции «Кузбасс – территория добра».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в этом году техникумы и колледжи представили около двух тысяч лучших изделий профессионального и художественно-прикладного творчества.

До начала аукциона посетители могли купить сувенирную продукцию, сладкие новогодние подарки, текстильные изделия, предметы мебели. Все желающие сыграли в беспроигрышную лотерею, доход от которой превысил 50 тыс. рублей.

В числе представленных на продажу с молотка лотов было 26 эксклюзивных авторских работ.

Элегантный, яркий символ наступающего года «Петушок золотой гребешок» из кедра от Губернаторского техникума народных промыслов продали по десятикратной цене — за 15 тыс. Символ года из шоколада от Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг ушел с молотка за тройную цену в 3,3 тыс. Ростовой костюм «Петя Кукарелкин» купили за 12,2 тыс. рублей.

Воздушная кружевная шаль от Анжеро-Судженского политехнического техникума ушла за 8,8 тыс., интерьерная кукла «Николь» от Кузбасского техникума сервиса и дизайна — за 17,5 тыс., панно «Снеговик» от Юргинского технологического техникума — за 11 тысяч.

Особый интерес участников аукциона вызвал виртуальный лот от телеканала «СТС-Кузбасс» — новогоднее видеопоздравление в эфире, цена за которое поднялась с 1 до 40 тысяч рублей.

Традиционного рождественского жареного поросенка от Кемеровского аграрного техникума купили за 20 тысяч рублей.

Как уточнили в обладминистрации, всего на аукционе было выручено 516,7 тыс. рублей.

Часть средств перечислят в Благотворительный фонд «Детское сердце» на лечение тяжелобольных детей, оставшееся — на социально значимые программы профессиональных образовательных учреждений, поддержку талантливых студентов и творческих инициатив молодежи.