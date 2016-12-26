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Кемеровская ГИБДД начинает двухнедельную операцию «Каникулы»

Опубликовано , 62 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © infoblancosobrenegro.com

Перед зимними каникулами у школьников в Кемерове стартует специальная оперативно-профилактическая операция, которую ГИБДД проведет с 26 декабря по 9 января.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе городской Госавтоинспекции, ее главная цель — профилактика ДТП с участием детей и подростков во время каникул, до начала которых инспекторы ГИБДД активизировали профилактическую работу в местных образовательных учреждениях.

«В школах на уроках безопасности дорожные полицейские напоминают ребятам, как правильно и безопасно переходить дорогу, рассказывают, какие дорожные ловушки могут подстерегать их на зимней дороге. Они призывают школьников быть внимательными и не забывать о мерах предосторожности. В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения ребятам демонстрируются фильмы и ролики», — рассказали в ведомстве.

Вопросы безопасности детей на дороге обсуждают на родительских собраниях. Инспекторы ГИБДД информируют взрослых о состоянии аварийности с участием несовершеннолетних в городе Кемерово, об основных причинах ДТП с участием детей и подростков, а также их последствиях.

«В ходе подобных встреч важно напомнить о роли родителей в воспитании законопослушных участников движения, необходимость ежедневного контроля за времяпрепровождением детей», — отмечают в Госавтоинспекции.

Профилактическую работу ГИБДД проводит и в автотранспортных предприятиях города, напоминая водителям о неукоснительном соблюдении ПДД и внимательном отношении к детям на дороге.

Как подчеркнули в ведомстве, в ходе профилактической операции «Каникулы» инспекторы ГИБДД усилят контроль над соблюдением Правил дорожного движения водителями, в частности соблюдению скоростного режима, правил проезда перекрестков и пешеходных переходов.

На особом контроле в период зимних каникул будет и соблюдение водителями правил перевозки детей-пассажиров.

Также в рамках операции инспекторы ГИБДД совместно коллегами из инспекции по делам несовершеннолетних проведут профилактические рейды, по выявлению юных нарушителей ПДД.

По данным городской Госавтоинспекции, всего с начала года в Кемерове различные травмы на дороге получили 58 несовершеннолетних, из них 33 ребенка были пешеходами, 19 детей — пассажирами, еще 6 ребят – водителями велосипедов.

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Перед зимними каникулами у школьников в Кемерове стартует специальная оперативно-профилактическая операция, которую ГИБДД проведет с 26 декабря по 9 января.

 

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