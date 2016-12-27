Новокузнечанка стала жертвой мошенничества в известной соцсети, покупая подарок

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Новокузнецкие полицейские разыскивают мошенницу, обманувшую местную жительницу при покупке новогоднего подарка через социальную сеть.
Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, в полицию Новокузнецка обратилась 25-летняя местная жительница, у которой неизвестная обманным путем похитила деньги. Сумма причиненного ущерба составила 6,5 тыс. рублей.
В одной из социальных сетей новокузнечанка увидела объявление о продаже детского электромобиля и решила приобрести его в подарок к Новому году для двух своих полуторагодовалых детей.
Женщина созвонилась с автором объявления и договорилась о покупке товара. Она сразу перевела на указанный незнакомкой счет оговоренную сумму и снова связалась с продавцом, которая заверила ее, будто электромобиль будет доставлен заказчице в течение двух недель.
Не получив заказ в условленный срок, женщина сообщила о произошедшем в полицию.
Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», согласно санкциям которой максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.
Новокузнецкие полицейские разыскивают мошенницу, обманувшую местную жительницу при покупке новогоднего подарка через социальную сеть.