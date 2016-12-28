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Гусями и копчёностями порадовали посетителей ярмарок местные колонии

Опубликовано , 35 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © 42.fsin.su

Исправительные учреждения области приняли участие в новогодних сельскохозяйственных ярмарках, где изготовленная и выращенная ими продукция, в частности копчёности и гуси, пользовалась большим спросом.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН, продукты, сувениры, изделия из металла и дерева для дома и дачи могли купить жители Мариинска, Тайги, Белова, Анжеро-Судженска и Кемерова.

Так, ИК-1 представила яйцо куриное, мясо кур, халву. КП-3 — молоко, сливочное масло, творог. Кемеровская ИК-5 предложила покупателям шампуры, рукоятки для молотка, топорище, стулья лакированные и «под старину», скалки, кухонные наборы, хлебные лотки, полки для вина, подставки под ель, разделочные доски.

Продукция ЛИУ-21 традиционно пользовалась спросом на ярмарке в Тайге. В считанные часы была реализована копчёная продукция: колбаса, сало, свиные рёбра.

Также покупателям представили эксклюзивный кованный каминный набор, шампура, мангал, плетеные корзины и конфетницы, табуреты, нарды, масло пихтовое.

Представители кемеровской ИК-22 предложили помимо прочего швейную продукцию: медицинский халат, костюм рабочего, сигнальный жилет. Утепленные зимние куртки и нательное белье представила исправительная колония №43.

Колония-поселение №31 приготовила для жителей региона непременный атрибут новогоднего стола: гусей, выращенных в естественных условиях на экологически чистых лугах и водоёмах учреждения, продавали на всех ярмарках Кузбасса.

«Продукция беловской ИК-44 уже давно зарекомендовала себя как на внутрисистемном рынке, так и на областных ярмарках. Традиционно, покупатели охотно приобретали яйцо куриное, газированные безалкогольные напитки, печенье в ассортименте, мыло хозяйственное», — добавили в ведомстве.

Предновогодние ярмарки прошли в семи городах Кузбасса. В пяти из них торговля традиционно развернулась в пятницу, а в Кемерове и Анжеро-Судженске ее перенесли из-за морозов на вторник.

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http://www.42.fsin.su/territory/Kemerovo/FOTO/2016/12/MARKET/2.jpg

Исправительные учреждения области приняли участие в новогодних сельскохозяйственных ярмарках, где изготовленная и выращенная ими продукция, в частности копчёности и гуси, пользовалась большим спросом.

 

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