Подписчикам газеты «Эхо» к Новому году подарили угощения и живность

Подписчики газеты «Эхо» Промышленновского района в качестве призов получили живность для развития личных подсобных хозяйств.

Розыгрыш призов среди подписчиков, имеющих подворья и условия для содержания скота, состоялся при аншлаге в зале районного дворца культуры, сообщает редакция районной газеты.

Победители получили племенного бычка голштинской породы, молодого барана, кролика и двух петухов.

Среди призов были угощения для праздничного стола, в основном, от местных производителей: сладкие подарки, фруктовые корзины, мясо-колбасные и молочные наборы, упаковка рапсового масла.

Также были разыграны денежные призы, бытовая техника, сертификаты в парикмахерские, ювелирный салон, на автомойку, абонемент в спортзал, пригласительные на романтический ужин в кафе, бары, 3D-кинотеатр.

Благодаря участию местных творческих коллективов розыгрыш вылился в праздничное шоу.