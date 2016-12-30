Более 21 тыс. кузбасских семей помогли в пунктах соцпроката и обмена

В этом году 21,5 тысячи семей, попавших в трудную ситуацию, получили помощь через пункты соцпроката и обмена, работающие по всей области.

Как сообщает департамент социальной защиты населения, мобильные бригады под руководством сотрудников департамента посетили 63 населенных пункта в разных городах и районах, при этом 9 из 14 выездов гуманитарного автопоезда состоялись во второй-третьей декадах декабря — перед праздниками.

Жители труднодоступных поселков получили по предварительным заявкам теплые куртки, брюки, свитера, варежки, шапки, носки, гетры, зимние сапоги, ботинки.

Во время работы гуманитарного автопоезда все желающие получили консультации сотрудников соцзащиты, представителей пенсионного фонда, фонда соцстраха.

Маломобильным жителям, которые не смогли прийти на мероприятия, вещи были доставлены на дом.

Кроме того, организаторы гуманитарного автопоезда провели в поселках концерты и развлекательные мероприятия для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Всего в Кузбассе действуют 63 пункта взаимопомощи, обмена и соцпроката.

Напомним, что губернатор Аман Тулеев в начале февраля предложил кузбассовцам активнее развивать систему взаимопомощи и проката. Семья главы региона одной из первых включилась в эту акцию, передав новые вещи и одежду в хорошем состоянии в один из таких пунктов.