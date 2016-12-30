Газеты и интернет
Радио
-9°C, небольшая метель
Войти на сайт

Деды Морозы и Снегурочки попросили автолюбителей соблюдать ПДД

Опубликовано , 38 просмотров
Автор текста Виктория Прилуцкая

Последние новости:

Фото © pp.vk.me

В Новокузнецке Деды Морозы со своими сказочными внучками призвали всех участников дорожного движения строго соблюдать правила.

Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

"В преддверии Нового года в Новокузнецке состоялся уже ставший традиционным Съезд Дедов Морозов и Снегурочек города. Особенностью ежегодного мероприятия стало то, что все новокузнецкие Деды Морозы обратились к горожанам с призывом «В Новый год – по безопасным дорогам», — рассказали в ведомстве.

В этот раз в мероприятии приняли участие 14 пар сказочных персонажей в разнообразных ярких костюмах.

Персонажи сказок поприветствовали всех гостей праздника со сцены главной городской площади, поздравили всех гостей с наступающим праздником, а также призвали детей и взрослых соблюдать требования Правил дорожного движения.

Напомним, что в Кемерове инспектор ГИБДД в костюме Деда Мороза напомнил местным автовладельцам о недопустимости вождения в пьяном виде и угостил их мандаринками, которые символизируют предстоящий Новый год.

Профилактическая операция «Нетрезвый водитель» проходит с 26 декабря по 8 января для предупреждения ДТП из-за управления автотранспортом в состоянии опьянения, что особенно актуально в период праздников.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/87540.html

https://pp.vk.me/c636622/v636622301/3a8bd/XivLR5cy83o.jpg

В Новокузнецке Деды Морозы со своими сказочными внучками призвали всех участников дорожного движения строго соблюдать правила.

 

Яндекс.Новости

vladtime.ru
vladtime.ru

Инвестиции в экономику Кемерово по итогам года составят 34 млрд рублей

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове школьник попал в больницу после утренника

РИА Новости
РИА Новости

Адвокат Негодяев ушел в отпуск после резонансного ДТП в Кемерово

Сибдепо
Сибдепо

В 2017 году Ростехнадзор проведёт энергоаудит всех кузбасских шахт

РИА Новости
РИА Новости

В Кузбассе полиция спасла босого прохожего от мороза и оштрафовала его

VSЁ42
VSЁ42

Суд Новосибирска продлил домашний арест экс-замгубернатора Кузбасса

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2016
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить