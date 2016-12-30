Деды Морозы и Снегурочки попросили автолюбителей соблюдать ПДД

В Новокузнецке Деды Морозы со своими сказочными внучками призвали всех участников дорожного движения строго соблюдать правила.

Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

"В преддверии Нового года в Новокузнецке состоялся уже ставший традиционным Съезд Дедов Морозов и Снегурочек города. Особенностью ежегодного мероприятия стало то, что все новокузнецкие Деды Морозы обратились к горожанам с призывом «В Новый год – по безопасным дорогам», — рассказали в ведомстве.

В этот раз в мероприятии приняли участие 14 пар сказочных персонажей в разнообразных ярких костюмах.

Персонажи сказок поприветствовали всех гостей праздника со сцены главной городской площади, поздравили всех гостей с наступающим праздником, а также призвали детей и взрослых соблюдать требования Правил дорожного движения.

Напомним, что в Кемерове инспектор ГИБДД в костюме Деда Мороза напомнил местным автовладельцам о недопустимости вождения в пьяном виде и угостил их мандаринками, которые символизируют предстоящий Новый год.

Профилактическая операция «Нетрезвый водитель» проходит с 26 декабря по 8 января для предупреждения ДТП из-за управления автотранспортом в состоянии опьянения, что особенно актуально в период праздников.