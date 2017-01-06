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Кемеровчан развезут на общественном транспорте после рождественской службы

Опубликовано , 17 просмотров
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © temples.ru

7 января вывоз пассажиров от Знаменского собора в областном центре организуют по нескольким направлениям.

В 3:30 вывоз пассажиров организуют по нескольким направлениям. Об этом сообщает УЕЗТУ.

Трамвай №1 будет ходить по следующим маршрутам: от остановки «Собор», ул. Соборная, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Терешковой, до остановки «ЗХВ», а также от остановки «Собор», ул. Соборная, просп. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Ноградская, до остановки «КЭМЗ».

Трамвай №5 развезёт жителей областного центра по следующему маршруту: от остановки «Собор», ул. Соборная, просп. Ленина, просп. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Космическая, ул. Радищева, до посёлка Южный.

Автобусные маршруты будут осуществляться по следующим направлениям: от остановки «Собор», ул. Соборная, пр. Октябрьский, пр. Ленинградский, до улицы Марковцева, а также от остановки «Собор», ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Тухачевского, просп. Молодежный, до ФПК.

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7 января вывоз пассажиров от Знаменского собора в областном центре организуют по нескольким направлениям.

 

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