Самая взрослая бабушка в Кузбассе отметила свое 112-летие

Старейшая жительница Кузбасса Евдокия Третейкина из Новокузнецка отпраздновала 112-й день рождения, сообщает областной департамент социальной защиты населения.

Долгожительница родилась в 1905 году в белорусской деревне. В Новокузнецк приехала с мужем вслед за младшим сыном, которого сюда направили по распределению.

В течение 20 лет она отработала санитаркой на городской дезостанции, уточняет пресс-служба мэрии города.

За добросовестный труд неоднократно награждалась грамотами и премиями. Кроме того, Евдокия Тимофеевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», ей присвоены звания труженик тыла и ветеран труда.

Евдокия Тимофеевна достойно воспитала троих детей, шестерых внуков. У неё семь правнуков и восемь праправнуков.

«Преодолевать жизненные трудности Евдокии Тимофеевне помогает активный образ жизни, который она ведет с молодости, а также жизнелюбие и оптимизм», — отмечают власти.

Недавно в своем бюджетном послании губернатор Аман Тулеев отметил, что продолжительность жизни в Кузбассе с 2007-го выросла на 4,5 года и сейчас составляет в среднем 68,5 лет.

При этом почти 13,4 тыс. жителей области перешагнули 80-летний рубеж, около 2,8 тыс. — 90-летний, а 25 кузбассовцев отметили свое столетие.