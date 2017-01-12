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За новогодние праздники 3,8 тыс. кузбассовцев «подхватили» ОРВИ

Опубликовано , 42 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © 31tv.ru

В течение первой праздничной недели января за медицинской помощью по поводу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) обратились 3,8 тыс. больных.

О ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Кемеровской области сообщает региональный Роспотребнадзор.

При этом, по данным ведомства, интенсивный показатель заболеваемости в Кузбассе ниже эпидемического порога на 55,8%.

За неделю проведено исследование клинического материала от десяти больных ОРВИ. Лабораторно диагноз подтвержден у четырех больных. В трех случаях причиной заболевания явились вирусы негриппозной этиологии. У одного больного идентифицирован вирус гриппа А(H3N2) — так называемый гонконгский штамм.

«Госпитализировано с осложненным течением ОРВИ и гриппа 324 больных, из них 299 детей», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В Кемерове на минувшей неделе зарегистрировано 408 случаев ОРВИ и два случая гриппа, госпитализировано 43 человека. Заболеваемость в областном центре ниже эпидпорога на 80,5%.

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В течение первой праздничной недели января за медицинской помощью по поводу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) обратились 3,8 тыс. больных.

 

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