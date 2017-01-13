УАЗ из Новокузнецка вошел в топ-20 необычных автомобилей страны

Последние новости:
Морозы до минус 33°С продержатся в Кузбассе до следующей недели
Госжилинспекция рассказала об изменении структуры оплаты за услуги ЖКХ
Полиция оставила юргинца без запасов марихуаны, которые он готовил все лето
В Кемерове осудили телефонного мошенника, обманувшего жителей семи регионов
Мужчина с «розочкой» от бутылки требовал сигарету у некурящего прохожего
Редакция Всероссийского автомобильного портала Drom.ru составила список самых примечательных автомобилей из базы объявлений сайта: Кузбасс удивил самособранным УАЗом из Новокузнецка.
«Попадаются прелюбопытнейшие экземпляры. Хоть на ВДНХ выставляй. Эти автомобили пережили столько модернизаций, что в них уже невозможно узнать ни марку, ни модель. Они существуют в единственном экземпляре и созданы руками своих владельцев», — пояснили составители рейтинга.
Уникальный «монстр бездорожья» из Новокузнецка когда-то был УАЗом, но теперь его не узнать — даже электрика собрана на вертолетных тумблерах.
Нынешнего владельца не устроил ни один существующий внедорожник, поэтому он собрал его своими руками. «Делал для себя любимого, с пониманием, чего хочу от машины», — написал он в объявлении.
По его словам, в этом кроссовере ДВС, МКПП, РКП от Mitsubishi, дисковые тормоза, передняя лебедка Come Up DV 12000 и светодиодное освещение.
Этот автомобиль уже успел показать себя в деле и стать призером в длинной дистанции ХI Сибирского авто-мото фестиваля имени Игоря Куликова.
Свое творение автовладелец оценивает в 349 999 рублей, готов обменять его на равноценную, более дешевую и даже не на машину.
В список ТОП-20 необычных авто Drom.ru также попали уникальные самособранные автомобили, редкие ретро и нестандартные тюнинг-проекты со всей России.
Например, ОКА-кабриолет из Кабардино-Балкарии и «Москвич» на гусеничном ходу из Перми. В базе актуальных объявлений сайта есть атомобиль-телезвезда Ford Еxcalibur и мечта многих фанатов кино «Назад в будущее» — DeLorean DMC-12.
Редакция Всероссийского автомобильного портала Drom.ru составила список самых примечательных автомобилей из базы объявлений сайта: Кузбасс удивил самособранным УАЗом из Новокузнецка.