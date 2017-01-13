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Новогоднее селфи едва не закончилось воровством и дракой

Опубликовано , 32 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © static.ngs.ru

В Березовском полицейские пресекли конфликт, разгоревшийся после «новогоднего селфи»: пока мужчина фотографировался на фоне елки, прохожий украл его пакет с алкоголем.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, инцидент заметили сотрудники патрульно-постовой службы местной полиции. Когда они патрулировали маршрут, то обратили внимание на двух молодых людей, которые разговаривали на повышенных тонах и высказывали друг другу угрозы в причинении побоев.

«Полицейские пресекли разгоравшийся конфликт, едва не переросший в драку, и выяснили его причину», — говорится в сообщении.

За несколько минут до инцидента один горожанин решил сделать селфи у празднично украшенной елки. В его руках находился пакет с алкогольными напитками.

Чтобы ноша не мешала и не попала случайно в кадр, молодой человек отнес спиртное на несколько метров и поставил в снег. Этим воспользовался случайный прохожий, который поднял пакет с торчащей бутылкой и поспешил удалиться, но владелец спиртного догнал похитителя.

«Между гражданами разгорелась словесная перепалка, которая чуть не закончилась потасовкой. Полицейские провели с оппонентами разъяснительную беседу и убедили их разойтись по домам», — отметили в ведомстве.

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В Березовском полицейские пресекли конфликт, разгоревшийся после «новогоднего селфи»: пока мужчина фотографировался на фоне елки, прохожий украл его пакет с алкоголем.

 

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