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Жители Кузбасса могут в интернете оценить работу местной полиции

Опубликовано , 30 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © gorlovka.today

Кузбассовцы могут выразить свое мнение о работе органов внутренних дел региона: областное ГУ МВД проводит онлайн-опрос.

Как сообщает пресс-служба регионального главка ведомства, опрос общественного мнения стартовал накануне, 18 января.

«Любой пользователь сети Интернет может выразить личное мнение относительно эффективности деятельности органов внутренних дел региона и уровня доверия к ним», — говорится в сообщении.

Полученные данные будут проанализированы и учтены в дальнейшей работе, заверили в ведомстве.

«Приглашаем граждан принять участие в проводимом опросе на официальном сайте ГУ МВД России по Кемеровской области 42.мвд.рф в разделе «Примите участие в опросе «Об уровне доверия граждан к полиции» или на Правоохранительном портале Кузбасса».

Отметим, что в анкете о работе полиции всего пять вопросов с несколькими вариантами ответов (на некоторые из них можно выбрать более одного ответа).

В частности, полиция интересуется, насколько защищенными от преступных посягательств чувствуют себя жители, какие факторы на это влияют, на основании каких источников формируется их мнение о деятельности органов внутренних дел.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/87785.html

https://gorlovka.today/images/2016/03/policiya-15-02.jpg

Кузбассовцы могут выразить свое мнение о работе органов внутренних дел региона: областное ГУ МВД проводит онлайн-опрос.

 

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