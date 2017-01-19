Жители Кузбасса могут в интернете оценить работу местной полиции

Кузбассовцы могут выразить свое мнение о работе органов внутренних дел региона: областное ГУ МВД проводит онлайн-опрос.

Как сообщает пресс-служба регионального главка ведомства, опрос общественного мнения стартовал накануне, 18 января.

«Любой пользователь сети Интернет может выразить личное мнение относительно эффективности деятельности органов внутренних дел региона и уровня доверия к ним», — говорится в сообщении.

Полученные данные будут проанализированы и учтены в дальнейшей работе, заверили в ведомстве.

«Приглашаем граждан принять участие в проводимом опросе на официальном сайте ГУ МВД России по Кемеровской области 42.мвд.рф в разделе «Примите участие в опросе «Об уровне доверия граждан к полиции» или на Правоохранительном портале Кузбасса».

Отметим, что в анкете о работе полиции всего пять вопросов с несколькими вариантами ответов (на некоторые из них можно выбрать более одного ответа).

В частности, полиция интересуется, насколько защищенными от преступных посягательств чувствуют себя жители, какие факторы на это влияют, на основании каких источников формируется их мнение о деятельности органов внутренних дел.