Мужчина оплатил долг, чтобы исполнить мечту и попасть на Олимпиаду-2018

В Новокузнецке должник погасил всю сумму задолженности из-за страха не попасть на Зимние Олимпийские игры в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба областного УФССП, мужчина задолжал 62 тыс. рублей по кредитным платежам.

Получив постановление о возбуждении исполнительного производства, должник приехал в межрайонный отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Кузнецкому районам города, чтобы «выяснить обстоятельства».

«Гражданин пояснил, что денежных средств у него нет и оплачивать ничего он не будет, к тому же он улетает в Пермь, а оттуда планирует в Корею — на Зимние Олимпийские игры-2018», — рассказали в ведомстве.

Узнав о планах должника, пристав-исполнитель пригрозила ему постановлением о временном ограничении на выезд из России.

После этого у мужчины арестовали и изъяли имущество — часы, сотовый телефон и многочисленные ювелирные украшения.

Посчитав действия судебных приставов неправомерными, должник пригласил в отдел своего законного представителя. Юрист, в свою очередь, никаких нарушений не усмотрел и посоветовал гражданину погасить всю сумму задолженности.

Через два часа мужчина снова сам приехал к приставам и погасил всю оставшуюся сумму задолженности со словами: «Зимние Олимпийские игры-2018 — моя мечта уже много лет, и я не готов ее лишиться».

В итоге исполнительное производство окончено фактическим исполнением, отметили в УФССП.