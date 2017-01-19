Ученые-кардиологи выясняют, почему у шорцев проблемы с сердцем бывают реже

Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей (НГИУВ) до апреля проведет кардиологическое обследование 200 шорцев, проживающих в Таштаголе.

Об этом сообщил главный кардиолог Кузбасса Михаил Огарков на встрече с главой района Владимиром Макута.

«НГИУВ проводит подобные обследования в территории пять лет. Ежегодно выездная бригада медиков работает в района два раза – неделю в Усть-Кабырзе и неделю в Шерегеше, а в наступившем году будет также работать в райцентре», — сообщили в пресс-службе Таштагольской администрации.

За пять лет специалисты осмотрели 1,2 тыс. жителей муниципалитета, в основном, представителей коренного населения.

Оказалось, что сердечно-сосудистые заболевания встречаются у шорцев реже, чем в среднем по России, но болезнь у них сопровождается более серьёзными осложнениями.

«В связи с этой особенностью выявленным больным не только назначают лечение. В каждом случае необходимые лекарства привозят в местный фельдшерско-акушерский пункт — в рамках районной программы поддержки и сохранения коренного народа, а медицинский работник следит за регулярностью приёма медикаментов пациентом», — отмечают власти.

Только в 2016 году такое лечение получили 300 жителей Усть-Кабырзы и других посёлков.

В целом за пять лет работы кардиологов НГИУВ влияние заболеваний сердечно-сосудистой системы на смертность жителей района снизилось с 54% до 33%.

«В этом году кардиологи посвятят один из приездов обследованию шорцев, живущих в городе, чтобы проверить теорию о влиянии образа жизни на заболевания сердечно-сосудистой системы», — добавили в администрации Таштагольского района.