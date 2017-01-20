В Кузбассе продолжают дарить животных тем, кто в этом нуждается

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в рамках визита в город Киселевск встретился с десятью семьями, бесплатно получившими сегодня барана и овцу. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«Первыми участниками областной акции «Тысяча овец» в этом году стали многодетные семьи и семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья — Беспаловы, Бобиевы, Горины, Кривошановы, Лютовы, Мечевские, Пахомовы, Ходжаевы, Шеленковы, Шестаковы. Им вручили ветеринарные свидетельства животных. Сегодня же овец доставят в личные подворья киселевчан. К тому же, семьи получат еще одну весомую поддержку – корм для овец и баранов на первое время, на эти цели направят 500 кг сена и 250 кг овса».

По словам заместителя губернатора Кемеровской области Елены Жидковой, акция «Тысяча овец», стартовавшая в 2015 году, оказалась очень востребованной в регионе.

«Эта акция — часть уникальной программы поддержки населения, которая реализуется по инициативе Амана Тулеева и призвана объединять решение вопросов продовольственной безопасности и социальной защиты. Малообеспеченные многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в частном секторе, получают в подарок сельскохозяйственных животных», — сказала Жидкова.

Всего с начала действия программы в 2009 году нуждающимся семьям, имеющим возможность и желание содержать и развивать домашнее подворье, было передано: более 1,3 тыс. коров, 552 теленка, 2,1 тыс. овец, 12,5 тыс. кроликов, 61,7 тыс. кур-несушек, 160 тыс. цыплят и 4,5 тыс. тонн кормов, подчеркивается в сообщении.