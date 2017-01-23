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Каждый шестой посетитель ярмарки вакансий в Кемерове получил работу

Опубликовано , 55 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Более 600 кузбассовцев посетили первую в 2017 году ярмарку вакансий, которая прошла в Кемерове.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, работодатели предложили жителям Кемерова и Кемеровского района 267 вакантных мест по 51 профессии (специальности).

По итогам ярмарки 317 человек прошли собеседование с работодателями, 106 человек получили приглашение на работу.

Вакансии в разных сферах деятельности представители 23 предприятия, в том числе Кемеровский механический завод, «Азот», «Кокс», Кемеровская ТЭЦ и Кемеровская ГРЭС, ООО «Промстройиндустрия» и другие.

Работодатели искали токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, электромонтеров, машинистов крана, слесарей по котельному оборудованию, каменщиков-бетонщиков, инженеров, программистов, электромонтеров, водителей.

Также посетители ознакомились с предложениями работодателей в банке вакансий центра занятости.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/87828.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/01/yarmarka-vakansij-v-kemerovo-pervaya.jpg

Более 600 кузбассовцев посетили первую в 2017 году ярмарку вакансий, которая прошла в Кемерове.

 

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