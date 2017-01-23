Каждый шестой посетитель ярмарки вакансий в Кемерове получил работу

Последние новости:
Откидные пандусы появляются в подъездах многоэтажек в Таштаголе
Аман Тулеев переизбран в высший совет партии «Единая Россия»
Почти 22 тысячи новых рабочих мест появилось в Кузбассе за год
На пожаре в девятиэтажке в Новокузнецке спасли 10 человек
В Кузбассе продолжают дарить животных тем, кто в этом нуждается
Более 600 кузбассовцев посетили первую в 2017 году ярмарку вакансий, которая прошла в Кемерове.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, работодатели предложили жителям Кемерова и Кемеровского района 267 вакантных мест по 51 профессии (специальности).
По итогам ярмарки 317 человек прошли собеседование с работодателями, 106 человек получили приглашение на работу.
Вакансии в разных сферах деятельности представители 23 предприятия, в том числе Кемеровский механический завод, «Азот», «Кокс», Кемеровская ТЭЦ и Кемеровская ГРЭС, ООО «Промстройиндустрия» и другие.
Работодатели искали токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, электромонтеров, машинистов крана, слесарей по котельному оборудованию, каменщиков-бетонщиков, инженеров, программистов, электромонтеров, водителей.
Также посетители ознакомились с предложениями работодателей в банке вакансий центра занятости.
Более 600 кузбассовцев посетили первую в 2017 году ярмарку вакансий, которая прошла в Кемерове.