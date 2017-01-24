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Парень ради знакомства с девушкой незаконно проник в ее дом

Опубликовано , 30 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © randrs.ru

В Кемеровской области перед судом предстанет молодой человек, который ради знакомства с девушкой незаконно проник к ней в жилище.

Как сообщает областное следственное управление СК РФ, действия 18-летнего жителя Новокузнецкого района подпадают под статью 139 УК РФ «незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица».

По данным следствия, в конце ноября обвиняемый, желая познакомиться с девушкой, незаконно проник в ее дом.

Ранее молодой человек несколько раз встречал незнакомку на улице, видел, как она заходит и выходит из того дома, однако познакомиться стеснялся.

«На этот раз, набравшись смелости, рано утором он пришел к дому. Дверь была открыта. Не спрашивая разрешение хозяев, он вошел в дом. В помещении никого не оказалось, кроме спящего мальчика. Незваный гость сразу вышел, при этом не закрыл входные двери, однако ребенок проснулся, увидел незнакомого человека и сильно испугался», — сообщают в ведомстве.

Через некоторое время девушка, вернувшись домой, узнала от мальчика, что в дом заходил незнакомый человек, о произошедшем она сообщила в полицию.

Примечательно, что молодой человек от знакомых узнал, что правоохранители ищут человека, который проник в чужой частный дом. В итоге парень сам пришел в полицию и рассказал о совершенном им незаконном проникновении.

Девушка не простила парня, и романтический повод не повлиял на ее решение наказать непрошеного гостя за нарушения ее конституционного права.

Следствие передало уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Теперь отвергнутому романтику максимально грозит до трех месяцев ареста.

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В Кемеровской области перед судом предстанет молодой человек, который ради знакомства с девушкой незаконно проник к ней в жилище.

 

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