Ночные морозы до минус 35 сохранятся в Кузбассе до следующей недели

В ближайшие дни погода в Кузбассе будет морозной, в субботу немного потеплеет, но ночные температуры в районе минус 30-35 градусов продержатся до понедельника.

Предварительный прогноз опубликовал Кемеровский гидрометцентр.

«В пятницу мы будем находиться под влиянием антициклона, днем будет морозно -20, -25°С, местами -13, -18°С, без осадков. Юго-восточный ветер с порывами до 8 метров в секунду, температура в ночь на субботу будет в пределах -18, -23°С, при прояснениях до -33°С», — уточнили синоптики.

В выходные дни ожидаются кратковременные изменение в погоде. На смену антициклону снова придет высотный циклон с осадками и порывистым ветром.

Днем в субботу будет без существенных осадков, температура воздуха в пределах 13-18 ниже нуля, местами минус 6-11 градусов с западным умеренным ветром, в ночь на воскресенье температура понизится до средних отметок в -17°С, при прояснениях до 29 градусов мороза.

В воскресенье западный ветер начнет усиливаться до 13 метров в секунду, местами пойдет небольшой снег. Температура днем минус 5-10, местами 15 ниже нуля, в ночь на понедельник понизится до минус 20-25 градусов, местами до -30°С.

«С понедельника к нам снова вернутся морозы. В начале недели дневные температуры будут в пределах минус 10-15°С, местами -5, -10°С, ночные в пределах -20, -25°С, местами до -30°С и без осадков», — предупреждают в гидрометцентре.

ГУ МЧС в свою очередь призывает соблюдать элементарные правила безопасности на дорогах и в быту из-за морозной погоды, ухудшения видимости и гололедицы.

«Водители, особенно начинающие, по возможности, откажитесь от передвижения на личном автотранспорте на дальние расстояния. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Помните, что в сильные морозы облака пара и выхлопных газов автомобилей значительно снижают видимость на дороге», — отмечают в ведомстве.

Спасатели настоятельно рекомендуют следить за исправностью оборудования при использовании в домах систем печного, водяного и газового отопления, соблюдать правила пожарной безопасности.

Также в МЧС советуют принять необходимые меры, чтобы не допустить переохлаждения и обморожения, ограничить время пребывания на улице, особенно детей.