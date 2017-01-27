Почти 300 кузбасских блокадников получат по 5 тысяч от Тулеева

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По распоряжению губернатора Амана Тулеева 296 кузбассовцев получат единовременную денежную выплату в честь 73-й годовщины снятия блокады Ленинграда.
Выплата в размере 5 тыс. рублей будет выдана жителям области, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Это 32 ветерана Великой Отечественной войны – защитника Ленинграда и 264 блокадника, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Кузбассе проходят встречи ветеранов со школьниками, концерты, чаепития. Маломобильных граждан этих категорий соцработники и члены советов ветеранов поздравляют на дому.
Губернатор поручил главам городов и районов взять под личный контроль организацию чествований ветеранов и блокадников.
Кроме того, по данным департамента социальной защиты населения, накануне соцработники обследовали условия проживания кузбассовцев, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Всем нуждающимся оказали помощь.
По распоряжению губернатора Амана Тулеева 296 кузбассовцев получат единовременную денежную выплату в честь 73-й годовщины снятия блокады Ленинграда.