Продуктовый магазин на остановке в Кемерове закрыли за антисанитарию

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Судебные приставы приостановили работу торгово-остановочного павильона в Заводском районе Кемерова, реализующего продукты питания, из-за угрозы возникновения инфекционных заболеваний.
Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Кемеровской области.
Как уточнили в ведомстве, в конце января к приставам из Заводского райсуда поступил исполнительный документ об административном приостановлении деятельности — временном запрете торговли и оборота продовольственного сырья.
«На предприятии торговли были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм: организация не обеспечена водоснабжением, канализацией; осуществляется сброс неочищенных сточных вод на прилегающую дворовую территорию близлежащих домов; не оборудована санузлом; продавцы не обеспечены санитарной одеждой и не имеют санитарных книжек; на предприятии отсутствуют дезинфицирующие средства», — уточнили в УФССП.
Суд признал владельца остановочного павильона виновным в нарушении законодательства об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения и постановил приостановить его деятельность на 40 суток.
«Совершение данного административного правонарушения создало реальную угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а также представляет угрозу личности и общественным интересам», — пояснили приставы.
В день поступления исполнительного листа сотрудники УФССП выехали на место и опечатали помещение. Владелец павильона противодействия не оказал, добавили в ведомстве.
Судебные приставы приостановили работу торгово-остановочного павильона в Заводском районе Кемерова, реализующего продукты питания, из-за угрозы возникновения инфекционных заболеваний.