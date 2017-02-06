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Продуктовый магазин на остановке в Кемерове закрыли за антисанитарию

Опубликовано , 147 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © r42.fssprus.ru

Судебные приставы приостановили работу торгово-остановочного павильона в Заводском районе Кемерова, реализующего продукты питания, из-за угрозы возникновения инфекционных заболеваний.

Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Кемеровской области.

Как уточнили в ведомстве, в конце января к приставам из Заводского райсуда поступил исполнительный документ об административном приостановлении деятельности — временном запрете торговли и оборота продовольственного сырья.

«На предприятии торговли были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм: организация не обеспечена водоснабжением, канализацией; осуществляется сброс неочищенных сточных вод на прилегающую дворовую территорию близлежащих домов; не оборудована санузлом; продавцы не обеспечены санитарной одеждой и не имеют санитарных книжек; на предприятии отсутствуют дезинфицирующие средства», — уточнили в УФССП.

Суд признал владельца остановочного павильона виновным в нарушении законодательства об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения и постановил приостановить его деятельность на 40 суток.

«Совершение данного административного правонарушения создало реальную угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а также представляет угрозу личности и общественным интересам», — пояснили приставы.

В день поступления исполнительного листа сотрудники УФССП выехали на место и опечатали помещение. Владелец павильона противодействия не оказал, добавили в ведомстве.

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Судебные приставы приостановили работу торгово-остановочного павильона в Заводском районе Кемерова, реализующего продукты питания, из-за угрозы возникновения инфекционных заболеваний.

 

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