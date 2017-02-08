Кемеровские спасатели тренируются под водой на Красном озере

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Кемеровские спасатели продолжают оттачивать свое профессиональное мастерство под водой – в столице Кузбасса ежедневно ведутся водолазные тренировки.
Об этом сообщает Кемеровская служба спасения.
«Как показывает практика, первыми к кому обращаются люди, которые стали свидетелями чрезвычайной ситуации или события на водном объекте – это, конечно же, спасатели. Именно сотрудники Кемеровской службы спасения первыми бросаются и «в огонь, и в воду» ради спасения жизни», — отмечают в ведомстве.
Обучение проходит на озере Красное. Сегодня 18 водолазов-спасателей совершенствуют свои навыки по погружению на глубину, подводному ориентированию, обследованию мест проведения спасательных работ, а также практикуются в ведении поиска затонувшей техники, отрабатывают действия внештатных ситуаций.
Как пояснили в службе спасения, цель сборов – повышение профессионального мастерства водолазов.
Постоянные тренировки дают возможность оттачивать мастерство при проведении глубоководных погружений, поддерживать хорошую рабочую форму и профессионализм. Для этого водолазные сборы проводятся регулярно как на реках, так и на озерах.
В конце января обучение велось на реке Томь. «Минимальный состав участников водолазной тренировки: руководитель водолазных работ, руководитель спусков, водолазный врач, водитель автомобиля, три водолаза – работающий, страхующий и обеспечивающий», — уточнили в службе спасения.
Кемеровские спасатели продолжают оттачивать свое профессиональное мастерство под водой – в столице Кузбасса ежедневно ведутся водолазные тренировки.