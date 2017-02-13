Кемеровские спасатели помогли уткам на замерзшей Искитимке

Последние новости:
Разбитая бутылка водки подвела под статью деревенского жителя
Девушки из Кузбасса привезли 13 медалей с боксерских соревнований
Тридцатиградусные морозы продержатся в Кузбассе всю неделю
Престижные награды «Продэкспо» получили алкогольные компании «СДС»
Врачи и психологи МЧС научат жителей Кузбасса помогать пострадавшим
Сегодня специалисты Кемеровской службы спасения прорубили лед на реке Искитимка для диких уток.
Об этом сообщает пресс-служба муниципального ведомства.
Из-за сильных морозов на реке замерзла полынья, в которой и обитают пернатые.
Спасатели вооружились ломами, топорами и освободили часть Искитимки ото льда.
Буквально за полчаса работы специалистам удалось увеличить площадь открытой воды на несколько метров.
«Теперь утки могут спокойно зимовать до самой весны. После окончания работ спасатели покормили пернатых хлебом», — отметили в городской службе спасения.
Сегодня специалисты Кемеровской службы спасения прорубили лед на реке Искитимка для диких уток.