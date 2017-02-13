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Кемеровские спасатели помогли уткам на замерзшей Искитимке

Опубликовано , 129 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemrescue.ru

Сегодня специалисты Кемеровской службы спасения прорубили лед на реке Искитимка для диких уток.

Об этом сообщает пресс-служба муниципального ведомства.

Из-за сильных морозов на реке замерзла полынья, в которой и обитают пернатые.

Спасатели вооружились ломами, топорами и освободили часть Искитимки ото льда.

Буквально за полчаса работы специалистам удалось увеличить площадь открытой воды на несколько метров.

«Теперь утки могут спокойно зимовать до самой весны. После окончания работ спасатели покормили пернатых хлебом», — отметили в городской службе спасения.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/88156.html

http://www.kemrescue.ru/images/stories/smi/utki.jpg

Сегодня специалисты Кемеровской службы спасения прорубили лед на реке Искитимка для диких уток.

 

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