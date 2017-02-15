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Еще почти 200 кузбассовцев получат средства реабилитации по губернаторской акции

Опубликовано , 53 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

По данным департамента социальной защиты населения, 178 кузбассовцев получат средства реабилитации за январь—февраль этого года.

Вручения уже прошли в 12 муниципалитетах. В том числе в январе мероприятия состоялись в Кемерове, Березовском, Юрге, Кемеровском, Промышленновском, Яшкинском, Топкинском, Юргинском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком районах.

В феврале жители Чебулинского и Яйского районов получили костыли с подлокотниками четырехопорные и металлические трости.

Следующие вручения пройдут до конца февраля в Тисульском и Ижморском районах.

«В Кузбассе уделяется особое внимание обеспечению нуждающихся жителей средствами реабилитации», — отмечают в обладминистрации.

Акция по вручению бесплатных средств реабилитации стартовала в Кузбассе по инициативе губернатора Амана Тулеева в 2015 году. За два года нуждающиеся получили 6 тыс. тростей, бандажей, костылей.

«По предложению губернатора, в 2017 году решено производить средства реабилитации у нас в регионе», — добавили в пресс-службе.

На Кемеровском механическом заводе есть опыт изготовления широкого ассортимента спортивного инвентаря. В настоящее время предприятие проходит процедуру госрегистрации на выпуск противоскользящих, регулируемых по высоте опорных тростей и костылей с подлокотниками, а также четырехопорных ортопедических тростей и ходунков.

Как ожидается, после завершения регистрации, которая продлится до восьми месяцев, будет запущено новое производство.

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По данным департамента социальной защиты населения, 178 кузбассовцев получат средства реабилитации за январь—февраль этого года.

 

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