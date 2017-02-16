Дети-сироты получили квартиры в трехэтажной новостройке в Мариинске

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Ключи от квартир новоселам — 12 детям-сиротам — вручили главный архитектор Кузбасса Николай Марков и глава Мариинского района Александр Кривцов.
Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
В шаговой доступности от новостройки — детсад, школа, стадион, магазины, строящийся бассейн.
«Трехэтажный кирпичный дом возведен с применением теплосберегающих технологий. Квартиры просторные, светлые, с отделкой «под ключ», сантехникой и кухонными плитами. Весной будет благоустроен двор», — отмечают местные власти.
По словам новосела Артема Хафизова, раньше он с женой снимал квартиру, а теперь, поскольку появилось свое жилье, семья планирует пополнение. Получившая квартиру Регина Фидра воспитывает ребенка и для нее важно, чтобы поблизости находились детский сад и школа.
По данным областного департамента образования и науки, в Кузбассе 9 449 детей-сирот, достигших 18-летнего возраста, у которых, соответственно, наступило право на предоставление им жилья.
За последние пять лет 4 208 сирот получили жилье, в том числе в прошлом году – более тысячи человек. В 2017 году планируется приобрести 673 квартиры.
Ключи от квартир новоселам — 12 детям-сиротам — вручили главный архитектор Кузбасса Николай Марков и глава Мариинского района Александр Кривцов.