Мошенникам не удалось «развести» пенсионерку на «срочное лечение»

Благодаря рекомендациям кузбасских полицейских, 70-летняя беловская пенсионерка не попалась на уловки телефонных мошенников.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, накануне женщине позвонила незнакомка, которая представилась работницей регистратуры в местной больнице.

Злоумышленница сообщила, будто у пенсионерки очень плохие результаты анализов, которые указывают на скрытое протекание тяжелого заболевания. Затем она передала телефонную трубку «врачу», который предложил исцелить горожанку за 140 тысяч рублей.

«Он сказал, что деньги необходимо перевести на банковский счет в течение нескольких часов. Однако общение с незнакомцами насторожило пожилую женщину, и она прервала разговор, поскольку неоднократно читала в местной газете о такой схеме обмана. После этого пенсионерка перезвонила своему сыну, которому рассказала о случившемся. Мужчина посоветовал ей сообщить об аферистах в полицию», — рассказали в ведомстве.

По данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники уголовного розыска Беловского ОМВД организовали комплекс мероприятий, чтобы установить мошенников. Оперативники уже выяснили, что телефонный звонок был осуществлен из Москвы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о покушении на мошенничество. Соответствующая статья УК РФ предусматривает за это до пяти лет лишения свободы.

Кузбасские полицейские призывают жителей быть бдительными при общении с незнакомцами и ни под какими предлогами не переводить им деньги, а также не передавать реквизиты банковских карт, пароли доступа к «мобильному банку» и другую ценную информацию.