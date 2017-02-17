Нарушителей «антитабачного» закона в Кузбассе оштрафовали на 6,5 млн

Более 17 тыс. жителей области привлекли к административной ответственности за курение в неположенных местах. Сумма наложенных штрафов превысила 6,5 миллиона рублей.

Таковы результаты работы кузбасской полиции за 2016 год по исполнению закона РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Лидерами среди городов по количеству нарушителей так называемого «антитабачного» закона стали Кемерово (5 644 факта), Прокопьевск (2 449), Новокузнецк (2 313) и Юрга (1 036).

Накануне сотрудники патрульно-постовой службы кузбасской полиции провели рейд и проверили, насколько тщательно следуют букве закона жители региона.

«Стражи порядка осмотрели детские площадки, пришкольные территории, остановки общественного транспорта и другие общественные места. В результате было выявлено около двадцати нарушителей», — отмечают в ведомстве.

При этом некоторые, как подчеркивают в полиции, умудряются курить прямо возле запрещающих знаков, не пытаясь пройти чуть дальше до специальных зон.

Курение запрещается на территориях и в помещениях образовательных, культурных, спортивных, медицинских учреждений и социальных служб. Наказанию подлежит также курение на детских площадках, на пляжах, на территории АЗС, на всех видах общественного транспорта, на остановках, на расстоянии менее 15 метров от входов в помещения вокзалов, автовокзалов, аэропортов, на заправках, на рабочих местах и рабочих зонах, в лифтах, в подъездах и в других общественных местах.

«Курение табака допускается в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции. Максимальные штрафные санкции, предусмотренные для граждан статьями КоАП РФ, составляют 3 тысячи рублей», — напоминают в полиции.