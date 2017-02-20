Синоптики и МЧС предупредили жителей о метелях с сильным ветром

По данным Гидрометцентра, сегодня по области ожидается снег, местами сильный, метели. Сила ветра при порывах может достигать 22 метров в секунду.

На дорогах — ухудшение видимости, снежные заносы, гололедица.

Предупреждение со ссылкой на данные синоптиков распространила пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

«Водители, особенно начинающие, по возможности, откажитесь от передвижения на личном автотранспорте на дальние расстояния. В случае выезда будьте предельно внимательны и осторожны в условиях ухудшения видимости, избегайте резких маневров», — советуют спасатели.

При движении в МЧС рекомендуют учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда, а также учитывать конкретные погодные условия при выборе скорости движения, дистанции и бокового интервала.

Спасатели также напоминают о риске схода снежно-ледяных масс с крыш.

«Будьте осторожны при передвижении возле зданий и при парковке возле них автомобилей, обходите места, обозначенные предупредительными лентой или табличкой», — отметили в ведомстве.

Кроме того, призывают соблюдать правила пожарной безопасности, тщательно следить за исправностью отопительного оборудования.