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Синоптики и МЧС предупредили жителей о метелях с сильным ветром

Опубликовано , 183 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © cs6.livemaster.ru

По данным Гидрометцентра, сегодня по области ожидается снег, местами сильный, метели. Сила ветра при порывах может достигать 22 метров в секунду.

На дорогах — ухудшение видимости, снежные заносы, гололедица.

Предупреждение со ссылкой на данные синоптиков распространила пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

«Водители, особенно начинающие, по возможности, откажитесь от передвижения на личном автотранспорте на дальние расстояния. В случае выезда будьте предельно внимательны и осторожны в условиях ухудшения видимости, избегайте резких маневров», — советуют спасатели.

При движении в МЧС рекомендуют учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда, а также учитывать конкретные погодные условия при выборе скорости движения, дистанции и бокового интервала.

Спасатели также напоминают о риске схода снежно-ледяных масс с крыш.

«Будьте осторожны при передвижении возле зданий и при парковке возле них автомобилей, обходите места, обозначенные предупредительными лентой или табличкой», — отметили в ведомстве.

Кроме того, призывают соблюдать правила пожарной безопасности, тщательно следить за исправностью отопительного оборудования.

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https://cs6.livemaster.ru/storage/9d/31/caa9e638f69c6521b6dedd8bca36.jpg

По данным Гидрометцентра, сегодня по области ожидается снег, местами сильный, метели. Сила ветра при порывах может достигать 22 метров в секунду.

 

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