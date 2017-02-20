Синоптики и МЧС предупредили жителей о метелях с сильным ветром

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По данным Гидрометцентра, сегодня по области ожидается снег, местами сильный, метели. Сила ветра при порывах может достигать 22 метров в секунду.
На дорогах — ухудшение видимости, снежные заносы, гололедица.
Предупреждение со ссылкой на данные синоптиков распространила пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.
«Водители, особенно начинающие, по возможности, откажитесь от передвижения на личном автотранспорте на дальние расстояния. В случае выезда будьте предельно внимательны и осторожны в условиях ухудшения видимости, избегайте резких маневров», — советуют спасатели.
При движении в МЧС рекомендуют учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда, а также учитывать конкретные погодные условия при выборе скорости движения, дистанции и бокового интервала.
Спасатели также напоминают о риске схода снежно-ледяных масс с крыш.
«Будьте осторожны при передвижении возле зданий и при парковке возле них автомобилей, обходите места, обозначенные предупредительными лентой или табличкой», — отметили в ведомстве.
Кроме того, призывают соблюдать правила пожарной безопасности, тщательно следить за исправностью отопительного оборудования.
По данным Гидрометцентра, сегодня по области ожидается снег, местами сильный, метели. Сила ветра при порывах может достигать 22 метров в секунду.