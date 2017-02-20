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Моральный вред трехлетнего ребенка от побоев отца оценили в 5 тысяч

Опубликовано , 124 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © ic.pics.livejournal.com

Прокурор защитил интересы маленького ребенка, пострадавшего в результате преступного посягательства со стороны родителя.

Об инциденте сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Житель Крапивинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего трехлетнего сына и стал фигурантом уголовного дела по статье 116 УК РФ «побои».

При рассмотрении дела в суде специалист органа опеки и попечительства, представлявший малолетнего потерпевшего, вопреки его интересам заявил безосновательное ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с обвиняемым.

Ранее, в 2015 году, отец уже был осужден за причинение побоев этому же ребенку и освобожден от наказания по нереабилитирующим основаниям.

Прокурор, участвовавший в судебном разбирательстве, обжаловал незаконное судебное решение о прекращении уголовного дела. Оно было отменено, и в результате повторного рассмотрения обвиняемого приговорили к наказанию — штрафу.

Кроме того, по представлению прокурора района специалист и начальник районного отдела опеки и попечительства привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

«Также по иску прокурора суд взыскал пострадавшему ребенку компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей», — добавили в прокуратуре.

Как пояснили «МедиаКузбассу» в пресс-службе надзорного ведомства, теперь семью поставили на учет, если ситуация повторится, отца могут лишить родительских прав.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/88254.html

http://ic.pics.livejournal.com/psiholog_vektor/50797253/124581/124581_original.jpg

Прокурор защитил интересы маленького ребенка, пострадавшего в результате преступного посягательства со стороны родителя.

 

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