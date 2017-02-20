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Новокузнечанку осудили за получение маткапиатала на чужого ребенка

Опубликовано , 75 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kazanfirst.ru

В Новокузнецке вынесен приговор женщине, которая незаконно получила материнский капитал и пособие после оформления документов на чужого ребенка.

Подсудимая записала на свое имя чужого ребенка и путем обмана получила выплаты, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В октябре 2015 года подсудимая передала знакомой, находившейся в федеральном розыске, свой страховой полис, так как той нужно было рожать ребенка. Женщина родила ребенка в больнице и отдала обратно полис и выписку из роддома, где матерью была записана 30-летняя подсудимая», — уточнили в ведомстве.

Позже, в ноябре того же года, не рожавшая ту девочку женщина предоставила в учреждение соцзащиты документы и получила единовременное пособие — 18,8 тыс. рублей.

В январе 2016 года она направила в Пенсионный фонд сведения о «рождении» и получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

Впоследствии женщина заключила договор купли-продажи квартиры и получила 453 тыс. рублей.

Кузнецкий районный суд Новокузнецка в феврале признал женщину виновной в совершении мошенничества при получении выплат в крупном размере и с учетом наказания по предыдущему приговору ей назначено 9 лет 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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В Новокузнецке вынесен приговор женщине, которая незаконно получила материнский капитал и пособие после оформления документов на чужого ребенка.

 

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