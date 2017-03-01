Газеты и интернет
Радио
-3°C, небольшой снегопад
Войти на сайт

ГИБДД поймала в Кемерове 35 нарушителей правил перевозки детей

Опубликовано , 125 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © ГИБДД города Кемерово

Кемеровские госавтоинспекторы провели на городских дорогах рейд по профилактике перевозок детей без удерживающих устройств и привлекли к ответственности 35 водителей.

Как сообщает пресс-служба городской ГИБДД, он прошел в рамках мероприятия «Юный пассажир» по всему региону.

По статистике, каждый пятый из травмированных детей ехал в автомобиле без удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.

В ходе рейда, 28 февраля, дорожные полицейские останавливали транспортные средства и выявляли тех автомобилистов, которые пренебрегают жизнью, здоровьем, а также безопасностью юных пассажиров и перевозят их в салоне авто с нарушением установленных законодательством норм.

По итогам рейдового мероприятия только за несколько часов работы к административной ответственности было привлечено 35 недобросовестных кемеровских водителей, которые не только перевозили своих маленьких пассажиров без удерживающих устройств, но и не пристегивали детей ремнями безопасности в оборудованных детскими автокреслами машинах.

При виде сотрудников ГАИ водители просили детей спрятаться в салоне между сидениями.

«Поражает тот факт, что сами автомобилисты передвигались по городским дорогам, полностью соблюдая предписанные законом правила – они были пристегнуты штатными ремнями безопасности», — прокомментировал начальник отдела ГИБДД Дмитрий Волков.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/88406.html

ГИБДД города Кемерово

Кемеровские госавтоинспекторы провели на городских дорогах рейд по профилактике перевозок детей без удерживающих устройств и привлекли к ответственности 35 водителей.

 

Яндекс.Новости

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

В Кемерове при пожаре погибли два ребенка

ТАСС
ТАСС

В Кузбассе четверо рабочих пострадали из-за взрыва колеса «БелАЗа»

flashsiberia.com
flashsiberia.com

В Кемерово запретили шествие памяти Бориса Немцова

Сибдепо
Сибдепо

В 2016 году в среднем кузбассовцы зарабатывали почти 30 тысяч рублей

newstula.ru
newstula.ru

В Тульской области будет реализован проект по убитым дорогам

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

В Кемерове готовятся к народному спектаклю о хоккее

Общество

Март 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2
345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить