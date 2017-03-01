ГИБДД поймала в Кемерове 35 нарушителей правил перевозки детей

Кемеровские госавтоинспекторы провели на городских дорогах рейд по профилактике перевозок детей без удерживающих устройств и привлекли к ответственности 35 водителей.

Как сообщает пресс-служба городской ГИБДД, он прошел в рамках мероприятия «Юный пассажир» по всему региону.

По статистике, каждый пятый из травмированных детей ехал в автомобиле без удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.

В ходе рейда, 28 февраля, дорожные полицейские останавливали транспортные средства и выявляли тех автомобилистов, которые пренебрегают жизнью, здоровьем, а также безопасностью юных пассажиров и перевозят их в салоне авто с нарушением установленных законодательством норм.

По итогам рейдового мероприятия только за несколько часов работы к административной ответственности было привлечено 35 недобросовестных кемеровских водителей, которые не только перевозили своих маленьких пассажиров без удерживающих устройств, но и не пристегивали детей ремнями безопасности в оборудованных детскими автокреслами машинах.

При виде сотрудников ГАИ водители просили детей спрятаться в салоне между сидениями.

«Поражает тот факт, что сами автомобилисты передвигались по городским дорогам, полностью соблюдая предписанные законом правила – они были пристегнуты штатными ремнями безопасности», — прокомментировал начальник отдела ГИБДД Дмитрий Волков.