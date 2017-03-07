В Новокузнецке началось обучение добровольных народных дружинников

Обучение первой группы добровольных народных дружин (ДНД) из 45 человек началось в Новокузнецке, в резерве еще более полутысячи желающих.

Как сообщает пресс-служба мэрии, инициатива возродить в городе движение народных дружин принадлежит главе Сергею Кузнецову.

«В настоящее время поддерживать порядок на территории города правоохранительным органам помогает народная дружина из 116 человек», — отметили в мэрии.

Кроме ежедневного патрулирования, общественники принимают участие в охране правопорядка при проведении массовых мероприятий.

«В пользу популярности идеи народных дружин говорит факт, что еще 528 человек, проявивших инициативу вступить в ряды ДНД, находятся в резерве для прохождения обучения. Первая в этом году группа будущих народных дружинников состоит из 45 человек», — уточнили в горадминистрации.

Образовательная программа включает изучение правил безопасности в процессе несения дежурств, правил поведения в экстренной ситуации и изучение основ медицинской помощи.

Как подчеркнули в мэрии, сейчас разрабатывается городской сайт и собственный логотип движения ДНД. Также решается вопрос с помещением, в котором будет находиться постоянный штаб движения.

Глава города выразил надежду, что идея возрождения ДНД найдет широкую поддержку и среди молодежи, которая всегда активно включается в волонтерскую работу.