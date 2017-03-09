«Красой полиции-2017» стала сотрудница патрульно-постовой службы из Киселевска

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В Главном управлении МВД по Кемеровской области состоялся финал конкурса «Краса полиции-2017», приуроченного к Международному женскому дню.
Побороться за звание самой обаятельной женщины в погонах вызвались 24 представительницы различных служб органов внутренних дел региона – следователи, дознаватели, инспектора по делам несовершеннолетних, психологи, эксперты-криминалисты, юрисконсульты.
Как сообщает пресс-служба ведомства, каждая из них прошла отборочные территориальные состязания.
Конкурсантки сдавали нормативы по физической, огневой и специальной подготовке, показали навыки сборки и разборки табельного оружия, а также владение боевыми приемами борьбы.
В результате в финал вышли шесть участниц конкурса.
Перед началом состязаний председатель конкурсной комиссии заместитель начальника областного ГУ МВД – начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Владимир Шепель отметил, что сегодня в органах внутренних дел Кузбасса работают около 4 тыс. женщин.
«Все они достойно выполняют служебный долг, в том числе несут службу на Северном Кавказе. При этом ни одна из них не уступает в профессионализме и мужестве своим коллегам-мужчинам. За успехи в служебной деятельности сотрудницы полиции Кузбасса были отмечены областными и ведомственными наградами», — отметили в пресс-службе.
После этого члены жюри приступили к просмотру конкурсных работ, подготовленных финалистками «Красы полиции-2017». Они оценили визитные карточки и видеоролики каждой из конкурсанток, их творческие номера. На одном из этапов участницам пришлось проявить смекалку и интеллект, чтобы ответить на шутливые, а порой даже каверзные вопросы ведущего.
В результате нелегкой борьбы бесспорную победу в состязаниях одержала заместитель командира отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела МВД по городу Киселевску майор полиции Ольга Чербаковская.
Корону победительницы «Красы полиции-2017», ценный подарок и цветы ей вручил Владимир Шепель.
В Главном управлении МВД по Кемеровской области состоялся финал конкурса «Краса полиции-2017», приуроченного к Международному женскому дню.