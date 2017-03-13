Кузбасские синоптики предупредили о перепадах температур от +6°С до -23°С

Погода в Кузбассе на этой неделе будет неустойчивой, в частности, согласно предварительному прогнозу, ожидается значительный перепад температур.

«В ближайшие дни сохранится влияние высотного циклона, а с четверга снова вступит в свои права антициклон, поэтому будет преимущественно без осадков, в ночные часы — морозно, а днем столбик термометра будет повышаться до слабоотрицательных и положительных отметок», — сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Завтра днем будет -4,+1°С, местами по югу до плюс шести, ветер юго-западный с порывами до 18 метров в секунду. Осадки пройдут в основном по северным районам области в виде небольшого снега. Местами изморозь, гололедица. В ночь на среду температура понизится до минус 5-10, местами до 15 ниже нуля.

В среду ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, ветер сменит направление на северо-западное, и будет усиливаться до 15-20 м/с, будет наблюдаться небольшой, местами умеренный снег, метели. Температура днем от нуля до минус пяти, в ночь на четверг понизится до 13-18 ниже нуля, местами до -23°С.

В четверг местами небольшой снег сохранится, ветер западный с порывами до 13 м/с. Днем температура минус 1-6°С, ночью 12-17 ниже нуля, местами 22 градусов холода.

В пятницу ожидается без осадков с северным умеренным ветром, температура днем минус 1-6, в ночные часы 10-15 ниже нуля, местами -20°С.

«В выходные сохранится солнечная погода без осадков, температура постепенно начнет повышаться. В субботу днем она будет в пределах -1, -6°С, ночью -7, -12°С, при прояснениях до -17°С», — отметили в метеослужбе.

В воскресенье днем температура повысится до отметок -3,+2°С, также должно быть преимущественно без осадков, ветер сменит направление на западное и будет от слабого до умеренного.