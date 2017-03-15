Весенние вещи пользуются спросом в пунктах взаимопомощи и соцпроката

В губернаторской системе взаимопомощи, обмена и социального проката, которая насчитывает уже 63 пункта, стали востребованы демисезонные вещи.

Как сообщает областной департамент социальной защиты населения, кузбассовцы могут принести новые вещи, купленные про запас, либо добротную одежду и обувь своих выросших детей в любой из пунктов, действующих в учреждениях соцобслуживания.

Вещи бесплатно передадут многодетным семьям, представителям старшего поколения, людям в трудной жизненной ситуации.

«Получатели меры поддержки смогут сами прийти в пункт взаимопомощи либо, в случае с отдаленными труднодоступными поселками, дождаться приезда мобильного офиса в свою территорию», — отметили в обладминистрации.

Так, в Яшкинском районе мобильный пункт прибыл в поселок Шахтер и на день разместился в библиотеке. 18 жителей получили 195 необходимых вещей: верхнюю одежду, джинсы, свитера, детские вещи, обувь, игрушки. Многодетным семьям с несовершеннолетними детьми вручили сладкие подарки.

«У нашей семьи, в которой воспитываются семь детей, нет возможности часто выезжать из поселка за покупками. Очень удобно, что мобильный пункт выдачи вещей работает прямо здесь, в поселке. Мы можем прийти и выбрать необходимые вещи для себя и детей», — сказала многодетная мать из поселка Шахтер Светлана Кучина, отметив значимость программы.

В течение года подобные выезды планируются и в другие отдаленные населенные пункты.

Напомним, в феврале 2016 года губернатор Аман Тулеев призвал активнее развивать пункты взаимопомощи, которых на тот момент было 40. Семья Тулеевых одной из первых включилась в эту акцию, передав новые вещи и одежду в хорошем состоянии в один из таких пунктов.

Также в Кузбассе работают пункты соцпроката, где можно взять на время кресла-коляски, трости, костыли, ходунки-опоры, тонометры, скандинавки, детские автокресла, коляски, наборы детской мебели, санки, лыжи, велосипеды.

В целом за прошлый год более 25 тыс. семей кузбассовцев воспользовались подобной формой поддержки и получили 182 тыс. вещей.