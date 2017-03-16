Детский центр профессий «Город мастеров» открывается в Новокузнецке

Сегодня в Новокузнецке открывается первый в городе детский центр профессий «Город мастеров», где можно через игру попробовать себя в 80 специальностях.

Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Это модель небольшого города, в котором всё как в настоящей жизни, но его основными «жителями» и посетителями являются дети.

«В детском центре профессий можно поработать через игру строителем, кондитером, ди-джеем, пожарным, стоматологом, полицейским, почтальоном, маляром, ветеринаром, получить свою «зарплату» и потратить её на образовательные или досуговые услуги, мероприятия, бонусные программы», — рассказали в мэрии.

Детский центр профессий — совместный проект НО «Фонд развития Детско-юношеского центра «Орион» и педагогов ДЮЦ «Орион».

В «городе» более 30 специально оборудованных мастерских, где детвора сможет не только узнать о 80 профессиях, но и в игровой форме получить новый социальный опыт.

«Это позволит сделать посещение „Города мастеров“ не просто развлечением, но пробудить интерес детей к труду, показать многообразие профессий, их важность, дать возможность глубже познакомиться с наиболее понравившимися из них», — отмечают в администрации.

Посетители детского центра профессий выступят не только в качестве потребителей, но и производителей товаров и услуг, получат представление о труде, вложенном в производство того или иного продукта, научатся ценить свой и чужой труд.

«Город мастеров» откроет свои двери для жителей Новокузнецка в 15:00 (улица Доз, 18а).