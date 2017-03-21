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В Кузбассе стартовал пятый этап акции «Безопасный лёд»

Опубликовано , 88 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © ivanteevka.org

Инспекторский состав государственной инспекции по маломерным судам в течении предстоящей недели усилит работу по профилактике безопасного поведения на льду водоёмов.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, регулярно в последнюю неделю месяца, начиная с ноября, подразделения ведомства совместно с представителями органов местного самоуправления, общественных организаций, СМИ и при содействии правоохранительных органов усиливают профилактическую работу среди населения по правилам пребывания на льду.

Опасность тонкого льда в это время актуальна как никогда, риск нахождения людей на замёрзших водоёмах увеличился в разы.

«Это обусловлено тем, что температура воздуха в дневное время достигает плюсовых отметок, что, безусловно, влияет на изменение структуры льда, с каждым днём он становится тоньше», — поясняют спасатели.

Специалисты определили конкретные участки, где высок риск провала людей и техники под лёд — это традиционно сложившиеся места лова рыбы, самостоятельно проторенные дороги по льду водоёма и участки береговой линии у населённых пунктов.

Потенциально опасные места будут патрулировать с помощью беспилотников, а также там установят предупредительные знаки, информационные стенды и будут раздавать памятки.

В местах массового скопления людей на льду организуют временные спасательные посты. В случаях, когда предусмотрено законное воздействие на нарушителей, будут составляться административные протоколы.

«С любителями подлёдного лова, с отдыхающими на турбазах, со школьниками и студентами будет организована обширная разъяснительная работа. Отдельным пунктом в работе инспекторов ГИМС стоит профилактическая работа с детьми», — отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС проводят открытые уроки, где также рассказывают о необходимости соблюдать правила поведения на водных объектах. Более 60 тыс. юных кузбассовцев, с начала запуска акции, уже приняли участие в этих мероприятиях.

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Инспекторский состав государственной инспекции по маломерным судам в течении предстоящей недели усилит работу по профилактике безопасного поведения на льду водоёмов.

 

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