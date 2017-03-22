Московская фирма лишится «Газели» за долги перед кемеровчанкой

В Кемерово судебные приставы арестовали «Газель» московской фирмы в счет погашения задолженности по декретному пособию перед бывшей сотрудницей.

Как сообщает пресс-служба областного УФССП, суд постановил взыскать с ООО пособие по беременности и родам, а также компенсацию морального вреда в пользу женщины на общую сумму 236 тысяч рублей.

«Женщина работала длительный срок на предприятии, занимающимся перевозками и продажей стройматериалов. Когда она ушла в декрет, фирма закрыла свой кемеровский филиал. Головной офис организации находится в Москве», — пояснили в ведомстве.

Никаких положенных по беременности денежных средств от организации женщина не увидела и обратилась с иском в соответствующую инстанцию.

«Заводский районный суд, рассмотрев гражданское дело по иску женщины, постановил взыскать с ООО пособие по беременности, родам и компенсацию морального вреда. Судебным приставом было установлено, что за данной организацией числятся четыре автотранспортных средства марки «Газель»», — уточнили в УФССП.

Также сотрудники ведомства выяснили, машины приезжают для погрузки товара на склад в Кемерово, выехали туда и арестовали одну из «Газелей» в счет погашения задолженности перед взыскателем.

Предварительно автомобиль оценили в 500 тыс. рублей и оставили на ответственное хранение представителю компании, которого приставы предупредили об уголовной ответственности по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту, либо подлежащего конфискации».

«Теперь у организации есть десять дней, чтобы оплатить всю сумму долга, иначе автомобиль будет передан торгующей компании для дальнейшей реализации в счет погашения задолженности», — отметили в управлении службы.