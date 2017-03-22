Газеты и интернет
Радио
-2°C, ясно
Войти на сайт

Московская фирма лишится «Газели» за долги перед кемеровчанкой

Опубликовано , 163 просмотра
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © zakonguru.com

В Кемерово судебные приставы арестовали «Газель» московской фирмы в счет погашения задолженности по декретному пособию перед бывшей сотрудницей.

Как сообщает пресс-служба областного УФССП, суд постановил взыскать с ООО пособие по беременности и родам, а также компенсацию морального вреда в пользу женщины на общую сумму 236 тысяч рублей.

«Женщина работала длительный срок на предприятии, занимающимся перевозками и продажей стройматериалов. Когда она ушла в декрет, фирма закрыла свой кемеровский филиал. Головной офис организации находится в Москве», — пояснили в ведомстве.

Никаких положенных по беременности денежных средств от организации женщина не увидела и обратилась с иском в соответствующую инстанцию.

«Заводский районный суд, рассмотрев гражданское дело по иску женщины, постановил взыскать с ООО пособие по беременности, родам и компенсацию морального вреда. Судебным приставом было установлено, что за данной организацией числятся четыре автотранспортных средства марки «Газель»», — уточнили в УФССП.

Также сотрудники ведомства выяснили, машины приезжают для погрузки товара на склад в Кемерово, выехали туда и арестовали одну из «Газелей» в счет погашения задолженности перед взыскателем.

Предварительно автомобиль оценили в 500 тыс. рублей и оставили на ответственное хранение представителю компании, которого приставы предупредили об уголовной ответственности по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту, либо подлежащего конфискации».

«Теперь у организации есть десять дней, чтобы оплатить всю сумму долга, иначе автомобиль будет передан торгующей компании для дальнейшей реализации в счет погашения задолженности», — отметили в управлении службы.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/88698.html

http://zakonguru.com/wp-content/uploads/2016/03/Depositphotos_10015931_original-696x385.jpg

В Кемерово судебные приставы арестовали «Газель» московской фирмы в счет погашения задолженности по декретному пособию перед бывшей сотрудницей.

 

Яндекс.Новости

evo-rus.com
evo-rus.com

Житель Кузбасса искусал 29-летнюю женщину за отказ познакомиться

Сибновости
Сибновости

Турнир по подводным шашкам прошел в Кемерове

VSЁ42
VSЁ42

«Кузнецкие медведи» с разгромным счетом обыграли «Сарматов»

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Гвардейцы задержали в Кемерове вежливого вора

Газета Кемерова
Газета Кемерова

«Тотальный диктант» в Кемерове напишут на трёх площадках

ВашГород
ВашГород

В Новокузнецке выступит Ляпис Трубецкой

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить