Газеты и интернет
Радио
2°C, ясно
Войти на сайт

Уникальный мобильный автогородок для детей появился в Кузбассе

Опубликовано , 50 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © yuid.ru

Мобильный автогородок для обучения детей правилам безопасного поведения на дороге теперь будет работать в Кемеровской области.

Презентацию автогородка сегодня на площади Советов в Кемерове проведет начальник областного департамента образования и науки Артур Чепкасов.

«Автогородок состоит из передвижного офиса на базе автомобиля «Газель» и шестиметрового прицепа, в котором находится оборудование для проведения занятий. В комплект входят три миниавтомобиля на бензиновых двигателях, монитор, ноутбук, 16 планшетов, светофоры, макеты дорожных знаков, шлемы, наглядные пособия (30 плакатов)», — пояснили в пресс-службе обладминистрации.

Уникальный городок будет работать во всех городах и районах Кузбасса в соответствии с графиком.

Предполагается, что в течение учебного года с основами безопасности дорожного движения на его базе познакомятся более 5 тысяч школьников.

В департаменте отметили, что Кемеровская область вошла в число пяти субъектов РФ, которым за счёт средств целевой федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013—2020 годах» поставлено 20 игровых переносных комплектов для обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного движения, около 50 тыс. светоотражающих подвесок, более 4,5 тыс. светоотражающих жилетов, мобильный автогородок.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/88718.html

http://yuid.ru/wp-content/uploads/2015/06/2uFYxFLuIVM.jpg

Мобильный автогородок для обучения детей правилам безопасного поведения на дороге теперь будет работать в Кемеровской области.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

В Кемерове на Кузнецком мосту образовался большой затор

VSЁ42
VSЁ42

Кемеровчане пожаловались на бесплатный «каток» в Ленинском районе

mnogo.media
mnogo.media

Ночью в Междуреченске неизвестные подожгли «ВАЗ-2114»

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Прокопьевске горел двухквартирный дом

mnogo.media
mnogo.media

В Кемерове на Кузнецком проспекте сбили бабушку

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбасс вошёл в топ-3 регионов Сибири по числу работающего населения

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить