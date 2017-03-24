Уникальный мобильный автогородок для детей появился в Кузбассе

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Мобильный автогородок для обучения детей правилам безопасного поведения на дороге теперь будет работать в Кемеровской области.
Презентацию автогородка сегодня на площади Советов в Кемерове проведет начальник областного департамента образования и науки Артур Чепкасов.
«Автогородок состоит из передвижного офиса на базе автомобиля «Газель» и шестиметрового прицепа, в котором находится оборудование для проведения занятий. В комплект входят три миниавтомобиля на бензиновых двигателях, монитор, ноутбук, 16 планшетов, светофоры, макеты дорожных знаков, шлемы, наглядные пособия (30 плакатов)», — пояснили в пресс-службе обладминистрации.
Уникальный городок будет работать во всех городах и районах Кузбасса в соответствии с графиком.
Предполагается, что в течение учебного года с основами безопасности дорожного движения на его базе познакомятся более 5 тысяч школьников.
В департаменте отметили, что Кемеровская область вошла в число пяти субъектов РФ, которым за счёт средств целевой федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013—2020 годах» поставлено 20 игровых переносных комплектов для обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного движения, около 50 тыс. светоотражающих подвесок, более 4,5 тыс. светоотражающих жилетов, мобильный автогородок.
Мобильный автогородок для обучения детей правилам безопасного поведения на дороге теперь будет работать в Кемеровской области.