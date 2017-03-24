Уникальный мобильный автогородок для детей появился в Кузбассе

Мобильный автогородок для обучения детей правилам безопасного поведения на дороге теперь будет работать в Кемеровской области.

Презентацию автогородка сегодня на площади Советов в Кемерове проведет начальник областного департамента образования и науки Артур Чепкасов.

«Автогородок состоит из передвижного офиса на базе автомобиля «Газель» и шестиметрового прицепа, в котором находится оборудование для проведения занятий. В комплект входят три миниавтомобиля на бензиновых двигателях, монитор, ноутбук, 16 планшетов, светофоры, макеты дорожных знаков, шлемы, наглядные пособия (30 плакатов)», — пояснили в пресс-службе обладминистрации.

Уникальный городок будет работать во всех городах и районах Кузбасса в соответствии с графиком.

Предполагается, что в течение учебного года с основами безопасности дорожного движения на его базе познакомятся более 5 тысяч школьников.

В департаменте отметили, что Кемеровская область вошла в число пяти субъектов РФ, которым за счёт средств целевой федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013—2020 годах» поставлено 20 игровых переносных комплектов для обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного движения, около 50 тыс. светоотражающих подвесок, более 4,5 тыс. светоотражающих жилетов, мобильный автогородок.