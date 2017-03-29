Газеты и интернет
Радио
3°C, слабый дождь
Войти на сайт

Около сотни незаконных перепланировок квартир выявили в Кузбассе

Опубликовано , 116 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © vasi.net

С начала года Госжилинспекция Кемеровской области выявила 94 факта незаконной перепланировки квартир.

В общей сложности с начала года в Кузбассе было проведено 148 проверок по вопросам переустройства жилых помещений, сообщает пресс-служба ведомства.

В 94 случаях факт незаконной перепланировки квартир подтвердился, а к нарушителям Государственной жилищной инспекцией были применены строгие административные санкции.

Сумма штрафных санкций за незаконную перепланировку жилья уже превысила 137 тысяч рублей.

«В соответствии с административным кодексом, самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах влечет наложение штрафа на сумму до 2,5 тысяч рублей», — пояснила начальник ГЖИ Кузбасса Ирина Гайденко.

«Однако это не освобождает собственника от обязанности узаконить перепланировку, если же это невозможно, и нарушены строительные нормы и правила, то выдается предписание на восстановление первоначального вида жилого помещения», — отметила глава ведомства.

Также в ГЖИ напомнили, что перепланировка квартиры допускается лишь при наличии разрешительной документации, выданной уполномоченным органом местного самоуправления. В противном случае все работы являются незаконными.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/88838.html

http://vasi.net/uploads/podbor/v8283/chinese0.jpg

С начала года Госжилинспекция Кемеровской области выявила 94 факта незаконной перепланировки квартир.

 

Яндекс.Новости

mosregtoday.ru
mosregtoday.ru

В Кемерово улицы убирает летняя спецтехника

VSЁ42
VSЁ42

Кемеровчанка обнаружила свою кошку под капотом её автомобиля

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбассовец завоевал бронзу на юниорском первенстве России по дзюдо

ptzgovorit.ru
ptzgovorit.ru

Госдуме предлагают запретить популярнейшее шоу

chto-proishodit.ru
chto-proishodit.ru

В Кузбассе внедорожник на полном ходу сбил пешехода – очевидцы не могут прийти в себя от увиденной жути

news.newnn.ru
news.newnn.ru

На станции Яшкино мужчина погиб под колесами поезда

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить