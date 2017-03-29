Около сотни незаконных перепланировок квартир выявили в Кузбассе

С начала года Госжилинспекция Кемеровской области выявила 94 факта незаконной перепланировки квартир.

В общей сложности с начала года в Кузбассе было проведено 148 проверок по вопросам переустройства жилых помещений, сообщает пресс-служба ведомства.

В 94 случаях факт незаконной перепланировки квартир подтвердился, а к нарушителям Государственной жилищной инспекцией были применены строгие административные санкции.

Сумма штрафных санкций за незаконную перепланировку жилья уже превысила 137 тысяч рублей.

«В соответствии с административным кодексом, самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах влечет наложение штрафа на сумму до 2,5 тысяч рублей», — пояснила начальник ГЖИ Кузбасса Ирина Гайденко.

«Однако это не освобождает собственника от обязанности узаконить перепланировку, если же это невозможно, и нарушены строительные нормы и правила, то выдается предписание на восстановление первоначального вида жилого помещения», — отметила глава ведомства.

Также в ГЖИ напомнили, что перепланировка квартиры допускается лишь при наличии разрешительной документации, выданной уполномоченным органом местного самоуправления. В противном случае все работы являются незаконными.