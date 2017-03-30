Газеты и интернет
Радио
0°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

Йети вышел в рейд вместе с сотрудниками ГИБДД в Таштаголе

Опубликовано , 110 просмотров
Автор текста Денис Васильев

Последние новости:

Фото © pp.userapi.com

В рамках профилактической операции «Каникулы» в Таштаголе прошел специальный рейд, в котором вместе с сотрудниками ГИБДД участвовал Снежный человек.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления дорожной полиции.

Госавтоинспекторы и йети искали нарушителей правил перевозки детей-пассажиров.

«Сразу на нескольких улицах города вблизи дошкольных образовательных организаций сотрудники Госавтоинспекции останавливали все транспортные средства, в которых перевозились юные пассажиры. Инспекторы уделяли особое внимание использованию детских удерживающих устройств при перевозке ребят в возрасте до 12 лет», — отметили в ведомстве.

Буквально за час проведения мероприятия выявили четырех водителей, которые пренебрегли безопасностью своих юных пассажиров.

Йети вместе с инспекторами проводил беседы с автомобилистами, объяснял необходимость использования детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров, призывал не нарушать ПДД.

Каждому водителю инспекторы вручали памятки с рекомендациями по выбору и использованию автокресел.

На заднее стекло автомобилей снежный человек наносил специальные наклейки, предупреждающие участников движения о том, что в транспортном средстве находится ребенок.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/88867.html

https://pp.userapi.com/c626624/v626624301/598b4/2fnt3cyIbAM.jpg

В рамках профилактической операции «Каникулы» в Таштаголе прошел специальный рейд, в котором вместе с сотрудниками ГИБДД участвовал Снежный человек.

 

Яндекс.Новости

piter.tv
piter.tv

Кемерово: пожар в автомагазине попал на видео

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Очевидцы сообщают о кровавом ЧП в микрорайоне ФПК в Кемерове

mk-kuzbass.ru
mk-kuzbass.ru

В центре Кемерова с рельсов сошел трамвай

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Кемеровчане высказали мнения об изменениях в системе ОСАГО

kommersant.ru
kommersant.ru

«Алтайвагон» утроит выпуск вагонов

Прокопьевск.ru
Прокопьевск.ru

В Прокопьевске бродячая собака напала на горожанина

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить