Йети вышел в рейд вместе с сотрудниками ГИБДД в Таштаголе

В рамках профилактической операции «Каникулы» в Таштаголе прошел специальный рейд, в котором вместе с сотрудниками ГИБДД участвовал Снежный человек.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления дорожной полиции.

Госавтоинспекторы и йети искали нарушителей правил перевозки детей-пассажиров.

«Сразу на нескольких улицах города вблизи дошкольных образовательных организаций сотрудники Госавтоинспекции останавливали все транспортные средства, в которых перевозились юные пассажиры. Инспекторы уделяли особое внимание использованию детских удерживающих устройств при перевозке ребят в возрасте до 12 лет», — отметили в ведомстве.

Буквально за час проведения мероприятия выявили четырех водителей, которые пренебрегли безопасностью своих юных пассажиров.

Йети вместе с инспекторами проводил беседы с автомобилистами, объяснял необходимость использования детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров, призывал не нарушать ПДД.

Каждому водителю инспекторы вручали памятки с рекомендациями по выбору и использованию автокресел.

На заднее стекло автомобилей снежный человек наносил специальные наклейки, предупреждающие участников движения о том, что в транспортном средстве находится ребенок.