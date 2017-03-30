Йети вышел в рейд вместе с сотрудниками ГИБДД в Таштаголе

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В рамках профилактической операции «Каникулы» в Таштаголе прошел специальный рейд, в котором вместе с сотрудниками ГИБДД участвовал Снежный человек.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления дорожной полиции.
Госавтоинспекторы и йети искали нарушителей правил перевозки детей-пассажиров.
«Сразу на нескольких улицах города вблизи дошкольных образовательных организаций сотрудники Госавтоинспекции останавливали все транспортные средства, в которых перевозились юные пассажиры. Инспекторы уделяли особое внимание использованию детских удерживающих устройств при перевозке ребят в возрасте до 12 лет», — отметили в ведомстве.
Буквально за час проведения мероприятия выявили четырех водителей, которые пренебрегли безопасностью своих юных пассажиров.
Йети вместе с инспекторами проводил беседы с автомобилистами, объяснял необходимость использования детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров, призывал не нарушать ПДД.
Каждому водителю инспекторы вручали памятки с рекомендациями по выбору и использованию автокресел.
На заднее стекло автомобилей снежный человек наносил специальные наклейки, предупреждающие участников движения о том, что в транспортном средстве находится ребенок.
В рамках профилактической операции «Каникулы» в Таштаголе прошел специальный рейд, в котором вместе с сотрудниками ГИБДД участвовал Снежный человек.