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Два новых многоквартирных дома сдали в поселке Промышленная

Опубликовано , 68 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © convex.ru

В поселке Промышленная 35 семей отметили новоселье, ключи от квартир им вручил начальник областного департамента строительства Александр Шнитко.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, два трехэтажных дома по 18 квартир построены по улице Новая.

Общая площадь квартир — 2,5 тысячи «квадратов», в них заселились 35 семей.

«В том числе 33 – переселенцы из аварийного жилья, две семьи приобрели жилье по льготным субсидиям и займам. Еще одна квартира выставлена на свободную продажу», — уточнили в пресс-службе.

В каждой квартире выполнили отделку «под ключ»: установили металлические двери, пластиковые окна, современную сантехнику, водо- и электросчетчики, электропечи.

Рядом с новостройками расположены объекты социальной инфраструктуры – школа, детский сад, торговый центр.

Строительство домов обошлось в 71 млн рублей.

Как сообщили в местной администрации, в 2017 году в Промышленновском районе всего будет сдано шесть многоквартирных домов. Это 174 квартиры общей площадью 9 тыс. квадратных метров.

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https://www.convex.ru/gallery/novosel4.jpg

В поселке Промышленная 35 семей отметили новоселье, ключи от квартир им вручил начальник областного департамента строительства Александр Шнитко.

 

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