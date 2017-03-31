Два новых многоквартирных дома сдали в поселке Промышленная

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В поселке Промышленная 35 семей отметили новоселье, ключи от квартир им вручил начальник областного департамента строительства Александр Шнитко.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, два трехэтажных дома по 18 квартир построены по улице Новая.
Общая площадь квартир — 2,5 тысячи «квадратов», в них заселились 35 семей.
«В том числе 33 – переселенцы из аварийного жилья, две семьи приобрели жилье по льготным субсидиям и займам. Еще одна квартира выставлена на свободную продажу», — уточнили в пресс-службе.
В каждой квартире выполнили отделку «под ключ»: установили металлические двери, пластиковые окна, современную сантехнику, водо- и электросчетчики, электропечи.
Рядом с новостройками расположены объекты социальной инфраструктуры – школа, детский сад, торговый центр.
Строительство домов обошлось в 71 млн рублей.
Как сообщили в местной администрации, в 2017 году в Промышленновском районе всего будет сдано шесть многоквартирных домов. Это 174 квартиры общей площадью 9 тыс. квадратных метров.
В поселке Промышленная 35 семей отметили новоселье, ключи от квартир им вручил начальник областного департамента строительства Александр Шнитко.