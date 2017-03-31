Спорт-бар в Междуреченске закрыли на три месяца за антисанитарию

В Междуреченске судебные приставы приостановили деятельность спорт-бара из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Как сообщает пресс-служба областного управления ФССП, документ немедленного исполнения об административном приостановлении деятельности-эксплуатации пункта общественного питания сроком на 90 дней выдал городской суд.

В ходе плановой проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили в данном заведении многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

«На предприятии предусмотрен один санузел и для просителей, и для персонала; в обеденном зале на потолке имеются дыры, что не позволяет производить качественную санитарную обработку и дезинфекцию; склад захламлен сломанной мебелью; в качестве моющих средств используются, не разрешенные органами и учреждениями госсанэпидслужбы для использования, средства», — пояснили в ведомстве.

Дело об административном правонарушении было передано для рассмотрения в суд, который признал владельца данного бара виновным и постановил приостановить деятельность на 90 суток.

Суд признал, что совершение данного административного правонарушения создало реальную угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

В день поступления исполнительного листа, сотрудники УФССП по Кемеровской области выехали на исполнительные действия в отношении данного предприятия.