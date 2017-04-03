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Тулеев поздравил Лукашенко и всю Беларусь с 20-летием Дня единения народов

Опубликовано , 132 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kuzbass85.ru

Аман Тулеев от имени всех кузбассовцев поздравил белорусский народ с 20-летием Дня единения народов Беларуси и России.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба областной администрации.

20 лет назад, 2 апреля 1997 года, в Москве был подписан договор о Союзе Беларуси и России.

В поздравительной телеграмме президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко губернатор отметил эффективное и многоплановое взаимодействие Кузбасса и Беларуси, которая была и остаётся одним из главнейших наших партнёров.

«Нас сближают не только тесные экономические связи, общая история и культура, но и самое главное – искреннее стремление объединять усилия и возможности для последовательного движения вперед к новым достижениям на благо наших народов. Пусть претворятся в жизнь самые смелые планы, а в нашем общем союзном доме всегда царят мир, согласие и взаимопонимание», — говорится в телеграмме.

В 1998 году Кемеровская область заключила с Республикой Беларусь соглашение о сотрудничестве, закрепившее деловые связи в самых различных сферах деятельности.

На разрезах Кузбасса сегодня работают две тысячи БелАЗов, что составляет 95% всего парка карьерных самосвалов региона. Для их обслуживания в Прокопьевске открыт совместный сервисный центр, а в Кемерове ведется сборка кузовов БелАЗов.

Из Беларуси поставляются пассажирские автобусы Минского автозавода, совместно с белорусскими предприятиями в Кузбассе выполняется сборка трамваев, лифтов, ведутся научные исследования в сфере здравоохранения.

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Аман Тулеев от имени всех кузбассовцев поздравил белорусский народ с 20-летием Дня единения народов Беларуси и России.

 

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