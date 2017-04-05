Рентгенолаборанта кемеровской детской больницы признали лучшей в России

Сотрудница Кемеровской областной детской клинической больницы Наталья Хрыкина стала победителем конкурса «Лучшая детская медицинская сестра 2016», объявленного Союзом педиатров России.

Победительница работает рентгенолаборантом в отделении лучевой диагностики.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, медицинские сёстры больницы становятся победителями этого конкурса уже пятый год подряд.

Торжественное награждение прошло на XVIII Съезде педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии». Участие в девяти номинациях конкурса приняли детские медсестры страны из 60 регионов.

Диплом первой степени Наталья Хрыкина получила из рук знаменитого педиатра и хирурга, врача мира Леонида Рошаля.

«Активная научная работа, внедрение в практику больницы десятка алгоритмов действий для медицинских сестёр при выполнении сложных диагностических процедур, разработка памятки для родителей маленьких пациентов, участие в социологических исследованиях, профессиональных конкурсах не могли остаться без внимания профессионального сообщества», — отметили в департаменте.

Результаты работы, представленные в конкурсных материалах, не оставили у конкурсной комиссии сомнений в том, что Наталья Хрыкина – лучшая детская медицинская сестра 2016 года в номинации «лучший рентгенолаборант».