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Рентгенолаборанта кемеровской детской больницы признали лучшей в России

Опубликовано , 52 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © gb5kem.ru

Сотрудница Кемеровской областной детской клинической больницы Наталья Хрыкина стала победителем конкурса «Лучшая детская медицинская сестра 2016», объявленного Союзом педиатров России.

Победительница работает рентгенолаборантом в отделении лучевой диагностики.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, медицинские сёстры больницы становятся победителями этого конкурса уже пятый год подряд.

Торжественное награждение прошло на XVIII Съезде педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии». Участие в девяти номинациях конкурса приняли детские медсестры страны из 60 регионов.

Диплом первой степени Наталья Хрыкина получила из рук знаменитого педиатра и хирурга, врача мира Леонида Рошаля.

«Активная научная работа, внедрение в практику больницы десятка алгоритмов действий для медицинских сестёр при выполнении сложных диагностических процедур, разработка памятки для родителей маленьких пациентов, участие в социологических исследованиях, профессиональных конкурсах не могли остаться без внимания профессионального сообщества», — отметили в департаменте.

Результаты работы, представленные в конкурсных материалах, не оставили у конкурсной комиссии сомнений в том, что Наталья Хрыкина – лучшая детская медицинская сестра 2016 года в номинации «лучший рентгенолаборант».

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Сотрудница Кемеровской областной детской клинической больницы Наталья Хрыкина стала победителем конкурса «Лучшая детская медицинская сестра 2016», объявленного Союзом педиатров России.

 

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