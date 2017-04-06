«Яндекс.Такси» запустил свой онлайновый сервис в Кемерове

В Кемерове начал работать онлайн-сервис «Яндекс.Такси», к которому уже подключено 900 машин из 12 местных таксопарков.

Сервис помогает быстро найти свободную машину без звонков в таксопарк — через сайт или мобильное приложение для iOS или Android.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в региональном представительстве компании «Яндекс», заказ автоматически получает тот водитель, который находится рядом с клиентом, поэтому такси приезжает в среднем за четыре минуты.

Телефон водителя, марку и номер автомобиля сервис присылает в SMS. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой.

«Эффективное распределение заказов позволяет нам сократить время подачи машины и себестоимость поездок, так как водителю не нужно ехать за клиентом через весь город. Благодаря этому мы можем устанавливать невысокие цены. Так, сейчас у нас самые доступные поездки в Кемерове», — говорит руководитель отдела развития регионов «Яндекс.Такси» Алексей Федотов.

В Кемерове сервис работает по тарифу «Эконом»: посадка и первые три километра в пути стоят 49 рублей, далее — рубль за минуту плюс 11 за километр. Таким образом, проехать по городу пять километров (от вокзала до гостиницы «Кристалл», например) можно примерно за 80 рублей.

Сервисом Яндекс.Такси пользуются жители более 50 городов России, Беларуси, Казахстана, Украины, Армении и Грузии. К нему подключено свыше 120 тысяч машин из 1 200 таксопарков и диспетчерских.