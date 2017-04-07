Пропавший в Кемерове 19-летний студент вернулся домой

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В Кемерове установлено местонахождение ранее без вести пропавшего студента: 19-летний парень теперь находится со своими близкими.
Об этом сообщила сегодня пресс-служба областного ГУ МВД.
Напомним, в дежурную часть «Ленинского» отдела полиции обратился отец молодого человека, который днём 4 апреля ушёл из дома и не вернулся.
«Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению кемеровчанина. В результате он был найден. В настоящее время юноша находится со своими близкими», — говорится в сообщении ведомства.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины ухода молодого человека из дома.
Кроме того, пресс-служба ГУ МВД поблагодарила всех сотрудников СМИ за информационную поддержку и неравнодушие.
В Кемерове установлено местонахождение ранее без вести пропавшего студента: 19-летний парень теперь находится со своими близкими.