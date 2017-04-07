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Пропавший в Кемерове 19-летний студент вернулся домой

Опубликовано , 127 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © vsluh.ru

В Кемерове установлено местонахождение ранее без вести пропавшего студента: 19-летний парень теперь находится со своими близкими.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба областного ГУ МВД.

Напомним, в дежурную часть «Ленинского» отдела полиции обратился отец молодого человека, который днём 4 апреля ушёл из дома и не вернулся.

«Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению кемеровчанина. В результате он был найден. В настоящее время юноша находится со своими близкими», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины ухода молодого человека из дома.

Кроме того, пресс-служба ГУ МВД поблагодарила всех сотрудников СМИ за информационную поддержку и неравнодушие.

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http://www.vsluh.ru/uploads/base_image/image/76793/e3ee6d58-03cc-401a-accc-6ccb9ba8438a.jpg

В Кемерове установлено местонахождение ранее без вести пропавшего студента: 19-летний парень теперь находится со своими близкими.

 

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